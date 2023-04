Les mises en garde du ministre Karimou au personnel

Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) invite les agents en poste dans son département au respect du temps de travail. C’est à travers une note de service en date du 14 avril 2023.

Salimane Karimou, à travers une note de service en date du 14 avril 2023, rappelle aux agents du Ministère Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) que le retard, l’absence et l’abandon de poste non justifiés sont des fautes administratives passibles de sanctions disciplinaires conformément aux dispositions des articles 70, 77 et 80 de la loi n° 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique.

Le ministre invite les responsables (Directeur de cabinet, secrétaire général du ministère, les directeurs centraux et techniques, les responsables des organismes sous-tutelle, les Directeurs départementaux des enseignements maternel et primaire etc.) à « veiller à la mise en place et à la bonne tenue des outils de gestion du temps de travail dans la fonction publique béninoise et à exercer convenablement le contrôle hiérarchique ».

