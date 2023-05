Les mises en garde du chef Sécurité

Le Chef sécurité de l’Université d’Abomey-Calavi fait des mises en garde après le déguerpissement des occupants illégaux d’un bâtiment inachevé.

Plus de 300 occupants illégaux d’un bâtiment inachevé à l’UAC ont été déguerpis. C’est suite à une opération menée par la police républicaine le vendredi 12 mai 2023. Des menottes, gaz lacrymogène, machettes, machine à coudre et des effets personnels ont été retrouvés dans le bâtiment inachevé. Selon le Chef sécurité de l’Université d’Abomey-Calavi, Sonagnon Oké au micro de UAC Web TV, des occupants non étudiants y sont depuis des années. « Nous assistons à un phénomène (...) depuis des années sur ce campus. Les gens vivent ici, ils se marient et font des enfants (...) c’est quand même l’université. Je crois que la courte durée, c’est 3 ans pour obtenir une licence », a-t-il confié.

Parmi les occupants, il y a des étudiants mais aussi des délinquants et autres. A en croire le Chef sécurité de l’UAC, ils sont libres de leurs mouvements. « Mais ceux qui vont se reloger, seront présentés au procureur », a-t-il ajouté.

Des armes ont été saisies chez trois individus. Ils ont été conduits au commissariat d’Abomey-Calavi.

A.A.A

15 mai 2023 par ,