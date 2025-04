Les ministres de l’AES expriment leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI

Les ministres en charge des Affaires étrangères de la Confédération AES viennent de publier un communiqué à travers lequel ils expriment leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, pour cette audience qu’Il leur a accordée, lundi 28 avril 2025, au Palais Royal à Rabat. Voici la teneur du communiqué.

AES : Communiqué relatif à l’audience accordée aux ministres par le Roi Mohammed VI du Maroc

1. Leurs Excellences Messieurs Karamoko Jean Marie Traoré, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur du Burkina Faso ; Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali ; et BAKARY Yaou Sangaré, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur de la République du Niger, ont eu le privilège d’être reçus en audience, le 28 avril 2025, par Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc.

2. La délégation, conduite par S.E. M. Abdoulaye Diop, dont le Chef de l’Etat assure la présidence de la Confédération AES, a tout d’abord transmis au Souverain les messages de fraternité et d’amitié de leurs Excellences Le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République du Mali, Président de la Confédération AES ; Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’Etat ; et Le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, président de la République du Niger, Chef de l’Etat.

3. La délégation a exprimé la haute appréciation du Collège des Chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel (AES) pour l’approche objective et constructive du Royaume du Maroc vis-à-vis de la situation politique des pays de la Confédération AES et particulièrement la posture respectueuse du Maroc basée sur la Non-ingérence dans les affaires intérieures de leurs pays.

4. Les Ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES ont saisi l’opportunité pour porter à la haute connaissance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’actualité sur les avancées réalisées et les perspectives confédérales dans les volets Diplomatie, Développement et Défense et Sécurité.

5. Les Ministres ont réitéré la pleine adhésion de la Confédération AES à l’Initiative royale visant à faciliter l’accès de leurs pays à l’Océan Atlantique.

Ils ont souligné que cette initiative est en cohérence avec la vision des Chefs d’Etat de la Confédération AES, engagés dans l’amélioration des conditions de développement économique de leurs pays, notamment l’accès au marché international.

6. Les Ministres ont noté avec attention les messages spécifiques de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, adressés à leurs Excellences le Général d’Armée Assimi Goïta, le Capitaine Ibrahim Traoré et le Général d’Armée Abdourahamane Tiani.

7. Ils ont salué la disponibilité renouvelée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à renforcer les relations de son pays avec la Confédération des Etats du Sahel, dans le cadre de la coopération Sud Sud dont le Maroc est l’un des pionniers.

8. La délégation a également pris très bonne note des orientations éclairées de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur l’Initiative royale en faveur des Etats du Sahel qui, au-delà de l’essor des économies nationales qu’elle permettra dans les pays de la région, s’inscrit dans une dynamique de solidarité agissante du Royaume du Maroc envers des pays frères avec lesquels les relations ont toujours été empreintes de respect, d’amitié sincère et de coopération fructueuse.

9. Les Ministres ont saisi cette occasion pour exprimer la gratitude des Chefs d’Etat de la Confédération AES pour la constance de la démarche positive du Maroc au sein de l’Union Africaine, en prônant le renforcement du dialogue et en entretenant un engagement constructif.

10. À l’issue de la rencontre, les Ministres ont exprimé leur profonde gratitude pour cette audience que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu leur accorder. Ils ont particulièrement salué la qualité de l’écoute, la considération et les conseils avisés que Sa Majesté Mohammed VI leur a prodigués.

11. Les Ministres ont également adressé leurs sincères remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au Peuple du Maroc pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité dont ils ont été l’objet durant leur séjour.

29 avril 2025 par