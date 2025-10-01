jeudi, 2 octobre 2025 -

Modernisation de l’administration publique

Les ministres conseillers sous le charme de la Cité administrative d’Abomey-Calavi




Une délégation des ministres conseillers conduite par le coordonnateur, Janvier Yahouédéhou, a effectué une visite sur le site de construction de la cité administrative d’Abomey-Calavi ce mardi 30 septembre 2025.

A Ahossougbéta, localité situé dans l’arrondissement de Togba, commune d’Abomey-Calavi, se dresse sur un domaine de 40 hectares, le projet pharaonique de construction d’une cité administrative.

La cité en cours de construction va abriter 16 bâtiments administratifs de type R+3, destinés à regrouper les cabinets ministériels ainsi que leurs différentes directions. L’infrastructure comprendra notamment un restaurant, des centres de conférence et des bureaux fonctionnels.

Le projet inclut également des infrastructures complémentaires telles que des parkings, un Centre médical, des équipements modernes de communication, ainsi qu’un service de bus destiné au transport du personnel.

Sa réalisation s’inscrit dans la volonté du gouvernement de bâtir une administration publique efficiente, moderne et accessible, soutenue par un leadership déterminé à faire avancer le pays avec constance et vision.

Le coordonnateur des ministres conseillers s’est dit fier du rythme soutenu d’évolution de cette infrastructure qui, d’après lui, va abriter environ 8 000 personnes.

Le projet selon Mariam Djaouga Sacca, ministre conseillère aux affaires sociales et au travail, s’inscrit pleinement dans la politique gouvernementale visant à rapprocher l’administration des citoyens et à offrir des conditions de travail améliorées aux fonctionnaires.

F. A. A.

1er octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




