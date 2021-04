Une marche pour la paix s’est tenue vendredi 09 avril 2021 par les populations des communes de Tanguiéta, Cobly et Matéri suite aux manifestations violentes de ces derniers jours.

Les populations ont répondu massivement à l’appel du député membre de l’Union Progressiste (UP) Antoine Dayori et Jocelyn Nénéhidini, membre du bureau politique et responsable du pôle communication à l’UP. Elles ont marché pour dire "oui" à des élections pacifiques. Occasion pour les manifestants de condamner les violences, les casses et les barricades de la voie publique qui ont été perpétrées par des individus hostiles au pouvoir.

Présent au lancement de la marche, le maire de Tanguiéta a invité les populations à faire preuve de tolérance. Il n’a pas manqué de les exhorter à avoir foi en la justice et aux institutions de la République lorsqu’un natif de leur localité est poursuivi pour des faits.

Une caravane festive à travers les artères de la ville de Tanguiéta a mis un terme à la marche.

M. M.

11 avril 2021 par