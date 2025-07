Les mesures incitatives et autres avantages préférentiels à la GDIZ

Au Bénin, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), hub industriel en expansion, est une destination stratégique conçue pour accueillir les investisseurs qui désirent s’installer dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Fruit d’une Joint-venture entre le gouvernement du Bénin et le Groupe ARISE, la GDIZ offre plusieurs avantages aux investisseurs qui s’y installent.

En quête d’un cadre optimal, sécurisé, compétitif et propice pour les affaires en Afrique de l’Ouest ? La Zone industrielle de Glo-Djigé reste la destination idéale. C’est un véritable écosystème intégré conçu pour faciliter l’implantation, stimuler la production et accélérer l’accès aux marchés internationaux. Découvrez ici les avantages préférentiels qu’offre la zone économique spéciale.

Des mesures fiscales et douanières sans précédentes

A la Zone industrielle de Glo-Djigbé, un investisseur qui s’installe bénéficie d’une exonération totale des droits de douane sur les équipements et matériels de production qu’il importe. Il en est de même de l’impôt sur les sociétés, exonéré pendant une période de 12 à 17 ans, selon le montant investi. Aucun minimum d’investissement n’est requis pour bénéficier du régime des exportations. L’investisseur bénéficie par ailleurs d’une suspension de la TVA sur les intrants productifs au sein d’une zone prête à l’emploi et connectée.

Des infrastructures prêtes à l’emploi et une connectivité régionale

Du point de vue des infrastructures et de la connectivité, la GDIZ dispose de parcelles viabilisées avec accès 24h/7j à l’électricité, à la fibre optique, à l’eau et au gaz industriel (pipeline). Des entrepôts, des unités modulaires et services logistiques sont également disponibles. Un port sec et un parc à camions intégrés ; la proximité avec le Port autonome de Cotonou (PAC), et l’accès direct aux marchés de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), sont également des atouts dont dispose la zone.

Un accès direct aux marchés internationaux

A travers le Régime EBA (Everything But Arms), la Zone industrielle de Glo-Djigbé facilite d’une part, l’exportation vers l’Union européenne ; et l’accès au marché américain avec un taux préférentiel à 10%.

Un accompagnement sur-mesure et des facilités de titres de séjour

Au sein de la GDIZ, l’investisseur bénéficie d’un suivi personnalisé assuré par la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN S.A.), du lancement à l’exploitation de son projet. Cette autorité administrative facilite sa mise en relation avec des partenaires locaux fiables, et une gestion proactive des aspects sociaux, douaniers et administratifs.

Le Guichet unique de la GDIZ regroupe 17 entités administratives qui facilitent également les différentes procédures administratives aux investisseurs.

Sur la plateforme industrielle, les travailleurs expatriés ont la possibilité de se faire délivrer sur place, des cartes de résident. Ceux provenant des pays africains et de la Chine, bénéficient d’une exemption de visa tandis que les travailleurs des autres pays peuvent se faire délivrer en moins de 10mn, leur E-visa.

Une main d’œuvre qualifiée et compétitive

A la Zone industrielle de Glo-Djigbé, une main-d’œuvre jeune et dynamique règle le problème de ressources humaines. Les jeunes formés dans les Centres de formation professionnelle aux métiers du textile représentent un atout important pour les opérateurs intervenant dans le textile, un secteur phare au sein de la zone économique spéciale.

F. A. A.

30 juillet 2025 par ,