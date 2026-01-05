Les membres du couvent "Terreiros du Brésil" à Cotonou

Les Vodun Days 2026 s’annoncent sous le signe de la spiritualité et du dialogue des cultures. Dans la nuit du dimanche 4 janvier 2026, les membres du couvent vodun « Terreiros du Brésil » ont été accueillis à l’Aéroport Bernardin Gantin de Cotonou.

Le Brésil prend part à l’édition 2026 des Vodun Days à travers des animations sur l’Esplanade du Fort Français du 8 au 10 janvier. Ce sera avec le couvent vodun " Terreiros du Brésil".

Les membres dudit couvent sont déjà à Cotonou. La participation du couvent vodun brésilien illustre bien la dimension internationale des Vodun Days.

Il est prévu du 8 au 10 janvier, une série d’animations à la Place Maro, l’Esplanade du Fort Français, le Couvent Mami, la Place Ninsouxwé et dans la Forêt sacrée de Kpassè.

