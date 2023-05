Les membres du comité interministériel de liquidation nommés

Après la dissolution du Fonds des arts et de la culture en octobre 2022, le président de la République a procédé à la nomination des membres du comité interministériel chargé de la supervision de la liquidation dudit fonds. C’est à travers un décret en date du 05 avril 2023.

Le comité mis en place est composé de 03 membres et regroupe Godonou Célestin Adango, représentant le ministère du tourisme, de la culture et des arts ; Rodéric Toudonou pour le compte du Bureau d’analyse et d’investigation ; et Gnundéwé Christel Yèbè pour le ministère de l’économie et des finances.

Le gouvernement après avoir dissout le Fonds des arts et de la culture a nommé Herbet Houedjissi comme liquidateur, et procédé à la création du Fonds de développement des arts et de la culture.

