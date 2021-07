Les membres du Conseil électoral (ex Cena) prêtent serment mercredi

Les cinq membres du Conseil électoral entrent officiellement en fonction ce mercredi 14 juillet 2021 en lieu et place des commissaires de la Commission électorale nationale autonome (Cena) dont le mandat prend fin le 13 juillet à minuit. C’est le Chef de l’Etat Patrice Talon qui recevra leur serment en présence du bureau de l’Assemblée nationale.

C’est à travers une cérémonie officielle prévue pour le 14 juillet 2021 à Sèmè-City à Cotonou que les cinq membres du Conseil électoral seront officiellement installés en présence du président de la République et du bureau de l’Assemblée nationale.

Le serment se fera suivant cette formule consacrée : « Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part ».

Les cinq membres sont ainsi installés pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Ils procéderont ensuite à l’élection des membres de leur bureau : Conseil électoral et Direction générale des Elections (Dge).

Les membres de la Cena, nouvelle mouture sont Adolphe Djima désigné par le président de la République, Sanni Gounou représentant le chef de file de l’Opposition, Nicolas Assogba plébiscité par les magistrats, l’ancien ministre Sacca Lafia désigné par les députés de l’Union Progressiste (UP) et Abou Boukari Adam Soulé élu par les députés du Bloc Républicain (BR).

