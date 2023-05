Les membres du Conseil d’Admistration de l’INF

Les sept (07) membres du Conseil d’Administration (CA) de l’Institut National de la Femme (INF) ont été nommés par décret en date du 05 avril 2023. Voici la composition du CA.

Quatre ministres du gouvernement du président Talon figurent au Conseil d’Administration (CA) de l’Institut National de la Femme (INF). Il s’agit du Ministre d’Etat, Ministre de l’Économie et des Finances Romuald Wadagni ; du Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé ; du Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin et du ministre de la Justice.

Le conseil d’Administration est présidé par le Secrétaire Général de la Présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki.

Le Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République, Aristide Nounagnon Djidjoho et la Présidente de l’Institut National de la Femme (INF), Huguette Bokpè Gnacadja sont les autres membres du Conseil d’Administration composé de sept (07) membres.

Selon l’article 3 du décret 2023-124 du 05 avril 2023 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Institut National de la Femme, la durée du mandat des membres du Conseil d’Aministration est de trois (03) à compter de la date de leur installation.

L’Institut National de la Femme a pour pour mission d’œuvrer à la promotion de la femme, tant aux plans politique, économique, social, juridique que culturel, aussi bien dans la sphère publique que privée. Il est chargé de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard de la femme.

L’ Institut disposera de point focaux dans les établissements d’enseignement et dans les entreprises tant publiques que privées ; d’un service actif d’écoute qui recevra les dénonciations de faits de discrimination ou de violence dont la femme est objet.

L’INF est habilité pour ester en justice et à se constituer partie civile en cas de faits de discrimnation ou de violence contre la femme.

