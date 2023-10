Les membres du Conseil d’Administration de l’ABMED installés

Les membres du Conseil d’Administration de l’Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ex- Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique) ont été installés, mardi 17 octobre 2023 au cours d’une cérémonie dans les locaux du ministère de la santé.

L’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique (ABRP) devient l’Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMED). Chargée de la réglementation pharmaceutique, l’Agence s’assure également de la disponibilité et l’accessibilité aux produits de santé de qualité, sûrs et efficaces. Cinq (05) membres du Conseil d’Administration de l’ABMED ont été installés ce mardi. Selon la directrice Adjointe de Cabinet du ministre de la santé, Dr Sibylle Assavedo « l’ABMED assure sa mission à travers les fonctions de réglementation pharmaceutique à savoir les inspections pharmaceutiques, l’homologation des produits de santé, la vigilance des produits de santé, la surveillance du marché pharmaceutique, le contrôle de la qualité, le contrôle et l’autorisation des essais cliniques, le suivi de la procédure d’autorisation et d’installation des établissements pharmaceutiques ». Elle n’a pas manqué de rappeler aux 5 membres du Conseil d’Administration leur mission. « Votre mission en plus de l’orientation à donner à l’agence consiste à surveiller, conseiller et autoriser la mise en œuvre des activités qui concourent à l’atteinte des objectifs et la réalisation des performances envisagées », a ajouté Dr Sibylle Assavedo.

Liste des membres du Conseil d’Administration de l’ABMED

1- BATONON Achille, Président du Conseil d’Administration

2- BESSAN Alban Bienvenue, (Membre)

3- AMOUZOUN Joseph Daniel (Membre)

4- ALLADAYE PADONOU Sylvie Chantal (Membre)

5- ABDOULAYE Idrissou (Membre)

18 octobre 2023 par ,