Les membres de la Cellule juridique de la fonction publique

Par arrêté en date du 13 avril 2023, la ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys a procédé à la nomination des membres de la Cellule juridique du Ministère du Travail et de la Fonction Publique.

Les trois (03) membres de la Cellule juridique du Ministère du Travail et de la Fonction Publique sont : Sètondji Coffi Doria DAKO (chef de la cellule) et Abd-el Kamal Togni FADEBI et Mahouzon Benjamin GOUDJEMEDJI.

Ils ont été nommés par arrêté en date du 13 avril 2023 de la ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys.

