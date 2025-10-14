mardi, 14 octobre 2025 -

Promotion de l’excellence en milieu scolaire

Les meilleurs élèves au BEPC récompensés à Cotonou




Les meilleurs élèves au BEPC de la 16e circonscription électorale ont été recompensés, lundi 13 octobre 2025, au CEG les Pylones à Agla (Cotonou). C’est une initiative du conseiller municipal Émile Houndeladji soutenue par le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané.

« C’est un honneur pour moi de remettre ces ordinateurs et ces pockets Wi-Fi au nom du président Abdoulaye Bio Tchané. Vous avez travaillé dur pour obtenir votre BEPC, et cette récompense témoigne de votre détermination  », a déclaré Émile Houndeladji.
82 ordinateurs ont été offerts avec des connexions Internet pour une durée de six mois pour encourager les élèves ayant obtenu des mentions au BEPC.

Le corps enseignant a également été remercié pour le travail abattu durant l’année scolaire. La directrice du CEG Les Pylônes, Médéssè Ayaba Robertine Saho, a reçu un ordinateur et une connexion internet. « Ce geste prouve que le travail bien fait est reconnu. Il motivera nos apprenants à se surpasser », a- t- elle affirmé.

Les enseignants ont également bénéficié de kits Wi-Fi. Une fibre optique d’une année gratuite de connexion est installée dans l’enceinte de l’établissement.
« Ce n’est que le début d’une vaste action pour valoriser le mérite dans nos écoles. Nous continuerons à soutenir nos apprenants », a promis Émile Houndeladji.

Marina HOUENOU (Stag)

14 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou




