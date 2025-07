Les meilleurs au CEP 2025 à l’assaut des Lycées militaires

Les 50 meilleurs élèves au Certificat d’Études Primaires (CEP) session de Juin 2025 de chacun des douze départements, ont pris part, jeudi 24 juillet 2025, au concours d’entrée dans les écoles militaires.

Les meilleurs au CEP 2025 ont composé pour accéder aux écoles militaires du Bénin. Tous les 50 meilleurs élèves de chacun des 12 départements ont composé en lecture, mathématiques et expression écrite. L’École Primaire Publique Gbégamey Sud (Groupes A, B et C) a accueilli les candidats du Littoral.

Les résultats issus de la composition permettront de retenir trois garçons et trois filles par département. Après une visite médicale, ils vont intégrer le Prytanée militaire de Bembèrèkè et le Lycée militaire des jeunes filles de Natitingou.

A.A.A

25 juillet 2025 par ,