Promotion de l’excellence au Bénin

Les meilleurs au Bac 2025 célébrés, des parcelles pour les deux premiers




Les meilleurs candidats à l’examen du Baccalauréat session de juin 2025, ont été officiellement récompensés le vendredi 28 novembre dernier au Palais des congrès de Cotonou. C’était à l’occasion d’une cérémonie présidée par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, assistée de la ministre conseillère, Sèdami Mèdégan Fagla, la présidente de la Haute cour de justice, le préfet du Littoral et plusieurs autres personnalités.

Un ordinateur portable neuf, "Made in Bénin", fabriqué par l’entreprise Asuka Spirit de l’entrepreneur Richard ODJRADO, c’est le cadeau offert aux meilleurs candidats à l’examen du Baccalauréat session de juin 2025 au Bénin. En plus de cette récompense, des bourses d’études ont été attribuées à chaque lauréat afin de lui permettre de poursuivre en toute sérénité, les études supérieures.
Outre ces prix, les deux premiers, une jeune fille et un jeune homme, ont reçu chacun une parcelle à Abomey-Calavi, et un chèque de 500 000 francs CFA.

Après avoir félicité les lauréats pour leurs performances remarquables, le ministre de l’enseignement supérieur les a invités à maintenir le cap de l’effort, de la persévérance et de l’excellence afin de concrétiser pleinement leurs objectifs académiques et professionnels.
Autorités à divers niveaux, chefs d’entreprises, parents et amis présents à la cérémonie de remise de prix, ont salué le courage et l’effort des lauréats.

F. A. A.

1er décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




