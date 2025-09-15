lundi, 15 septembre 2025 -

Première édition de la Ligue nationale scolaire

Les meilleurs athlètes reçoivent 25 millions FCFA en bourses d’études




La première édition de la Ligue Nationale Scolaire a été clôturée, vendredi 12 septembre 2025 au stade omnisports de Goho à Abomey. Le Ministre des Sports, Benoît Dato a procédé à la remise des trophées aux jeunes athlètes scolaires.

1.488 jeunes athlètes ont pris part à la première édition de la Ligue Nationale Scolaire. Pendant 8 jours, ils ont fait vibrer le stade Omnisports de Goho. A l’issue de cette première édition, des jeunes athlètes ont été récompensés par des trophées et médailles dans chaque catégorie. Les meilleurs athlètes ont reçu du gouvernement béninois des bourses d’études. Un montant total de 25 millions de FCFA a été alloué, réparti par Athlètes toutes disciplines confondues et par catégories soit Médaille d’Or : 100 000 FCFA ; Médaille d’Argent : 70 000 FCFA et Médaille de Bronze : 50 000 FCFA.

Le Ministre des Sports, Benoît Dato a salué la bravoure, l’excellence et le dépassement de soi dont ont fait preuve ces jeunes athlètes. Il s’est réjoui de cette initiative qui permet de développer le sport chez les jeunes. La Ligue Nationale Scolaire est une initiative permettant de soutenir les acquis du programme des classes sportives.

Amadou Maazatou (Stag)

Tableau des médailles :

Football :

 Garçons U16

 Équipe championne : ATACORA
 Vice-championne : MONO
 Médaillée de bronze : DONGA
 Équipe Fair-play : ALIBORI
 Meilleur joueur : Idrissou ISSOUFOU (ATACORA)
 Meilleur gardien : Mazouk Touré ISSA (DONGA)
 Meilleur buteur : Soumanou TOUKOUROU (6 buts/DONGA)

 Filles U16

 Équipe championne : LITTORAL
 Vice-championne : ATACORA
 Médaillée de bronze : COLLINES
 Équipe fair-play : ZOU
 Meilleure joueuse : Miracle AGOLI-GAN (OUÉMÉ)
 Meilleure gardienne : Grâce K. GBOLOU (LITTORAL)
 Meilleure buteuse : Diana DOGBE (4 buts/ATLANTIQUE)

 Basketball 3x3 :

Garçons U16

 Équipe championne : LITTORAL
 Vice-championne : BORGOU
 Médaillée de bronze : ALIBORI

Filles U16 :

 Équipe championne : BORGOU
 Vice-championne : LITTORAL
 Médaillée de bronze : ATLANTIQUE

Basketball 5x5 :

 Garçons U16

 Équipe championne : COLLINES
 Vice-championne : MONO
 Médaillée de bronze : LITTORAL
 Équipe Fair-play : BORGOU
 Meilleur scoreur : FAIZOUN Offène, Collines (94 points)
 MVP : LAWSON Georges (Mono)

Filles U16 :

 Équipe championne : COLLINES
 Vice-championne : OUEME
 Médaillée de bronze : LITTORAL
 Équipe fair-play : PLATEAU
 Meilleure scoreuse : OGOUNIDE Barbelle, Collines (85 points)
 MVP : AYEDOU Mamoudath (Ouémé)

Volley-ball :

 Filles U16

 Équipe championne : BORGOU
 Vice-championne : COUFFO
 Médaillée de bronze : OUÉMÉ
 Équipe fair-play : ATLANTIQUE
 Meilleure joueuse : BERI Kamida (Borgou)
 Meilleure attaquante : KODA Isbiath (Borgou)
 Meilleure serveuse : EDEH Princesse Dobone (Mono)

Garçons U16 :

 Équipe championne : COLLINES
 Vice-championne : BORGOU
 Médaillée de bronze : ZOU
 Équipe Fair-play : COUFFO
 Meilleur joueur : DOCKO Hosni (Borgou)
 Meilleur attaquant : AVIMADJENON Euloge (Zou)
 Meilleur serveur : ATEDE Elvis (Atlantique)

Handball :

Filles U16

 Équipe championne : OUÉMÉ
 Vice-championne : ATACORA
 Médaillée de bronze : DONGA
 Équipe Fair-play : MONO
 Meilleure joueuse : Yasmine SIBIRIM (DONGA)
 Meilleure buteuse : Murielle M’PO (ATACORA) avec 42 buts
 Meilleure gardienne : Fatima DIARRA (OUÉMÉ)

Garçons U16 :

 Équipe championne : BORGOU
 Vice-championne : DONGA
 Médaillée de bronze : ZOU
 Équipe Fair-play : ATACOR
 Meilleur joueur : Rihad ALIDOU (BORGOU)
 Meilleur buteur : Karim ISSIFOU (DONGA) avec 45 buts
 Meilleur gardien : Thomas KOUAGOU (PLATEAU)

Athlétisme :

Podium au Saut en Longueur

Garçons :

 1er : KUASSI Espoir (Mono) 6m20
 2e : CLOWA Miracle (Zou) 6m11
 3e : AHOULETE Benjamin (Couffo) 6m05

Filles :

 1ère : KOUMONDJI Roberte (Mono) 4m88
 2e : DEDO Merveille (Zou) 4m82
 3e : AROUGOU Faouziath (Donga) 4m79

 Podium au 100 M

Garçons :

 1er : AKPOVI Moïse (Borgou) 11’’5
 2e : TOSSAVI Horace (Littoral) 11’’7
 3e : ZAKARI Karimou (Borgou) 12’’0

Filles :

 1ère : OGOUBI Loudies (Borgou) 12’’4
 2e : AGBADO Ruth (Zou) 12’’5
 3e : AJAVON Esther (Littoral) 12’’8

 Podium au 1500m

Garçons :

 1er : AROUNA Tawalou (Donga) 4’25’’7
 2e : SINAWONNON Sarré (Alibori) 4’26’’3
 3e : DEGBE Casmi (Couffo) 4’27’’6

Filles :

 1ère : KOUAGOU Solange (Atacora) 4’47’’9
 2e : METOZOUN Aubierge (Atlantique) 4’51’’6
 3e : KOUECHI Bosse (Couffo) 4’54’’7

Félicitations aux lauréats et très bonne reprise des études, avec les vœux de succès et de réalisations à nos jeunes sportifs.

15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




