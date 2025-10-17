Les médecins chargés d’examiner les candidats prêtent serment

Les Trois (03) médecins assermentés pour évaluer l’état de bien-être physique et mental des candidats à l’élection présidentielle de 2026, ont prêté serment, vendredi 17 octobre 2025. C’est lors d’une audience plénière spéciale à la Cour constitutionnelle.

Prestation de serment des médecins assermentés dans le cadre de l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Deux des médecins assermentés Professeurs François Tognon Tchegnonsi (médecin psychiatre) et Léopold Houétondji Codjo (Médecin cardiologue) ont juré d’accomplir leur mission avec rigueur, loyauté, impartialité et dans le respect du secret professionnel. La Professeure Angèle Azon Kouanou (Médecin interniste) est hors du territoire béninois. Ils sont chargés « d’évaluer l’aptitude physique et mentale des candidats à la présidence et vice-présidence de la République ».

Le président de la Cour constitutionnelle, Professeur Cossi Dorothé Sossa a exhorté les médecins à bien mener leur mission en établissant des diagnostics rigoureux et impartiaux. Il n’a pas manqué de les mettre en garde contre toute forme de complaisance ou de légèreté. Une séance de travail entre les membres de la Cour constitutionnelle et le collège médical a permis de définir les modalités pratiques de la mission.

A.A.A

17 octobre 2025 par ,