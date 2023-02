Les matchs à suivre ce jeudi

Au tour des équipes du groupe B de jouer ce jeudi 23 février leur deuxième match à la CAN U20 en Egypte.

La Centrafrique et le Soudan du Sud auront droit à une session de rattrapage après leur défaite lors de la première journée des phases de groupe. Les Centrafricains ont subi la loi de l’Ouganda (1-2) et les Sud-Soudanais qui découvrent le tournoi pour la première fois s’étaient inclinés 1-2 face au Congo. L’ambiance au cours de ce match devrait être bouillonnante puisque le perdant de ce match sera potentiellement éliminé.

Le Congo et l’Ouganda, en tête du Groupe B, s’affronteront ensuite en début de soirée.

Le programme de ce jeudi à la CAN U20 :

Centrafrique-Soudan du Sud 15h au Stade du Canal de Suez

Congo-Ouganda 18h au Stade du Canal de Suez

J.S

23 février 2023 par