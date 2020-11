Les marines béninoise et française s’entraînent au sauvetage

Les marines du Bénin et de la France ont procédé en début de ce mois de novembre à un entraînement conjoint de « plageage ». L’opération s’est déroulée à 15 nautiques au large de la plage de l’Eldorado (Cotonou).

Les plongeurs béninois et français ont procédé d’abord à une vérification des fonds marins. Le Porte-Hélicoptères Amphibie (PHA) français « Dixmude », escorté par la frégate de surveillance « Ventose » de la France et le patrouilleur béninois « Ouémé » de lutte contre la piraterie et la pêche illicite ont ensuite accosté. Des manœuvres permettant de déposer ou d’extraire des matériels et des personnes dans des zones où il n’y a plus de port praticable ont été effectuées en compagnie des patrouilleurs et embarcations des fusiliers marins béninois.

Le « Dixmude » et la frégate de surveillance « Ventose » sont en mission dans les eaux de l’Afrique de l’ouest. Ils ont fait un arrêt technique de trois jours au port de Cotonou. C’est la première fois que le port de Cotonou accueille un Porte-Hélicoptères de la taille du (PHA).

M. M.

