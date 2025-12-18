Les marchés financiers renouvellement leur confiance au Bénin

Le Bénin vient une fois de prouver la résilience de son économie à travers une opération de levée de fonds sur le marché financier de l’UEMOA. Le pays vient de lever la somme de 100 milliards de francs CFA dans un contexte marqué par la mutinerie déjouée.

Les évènements du 7 décembre 2025 n’ont pas émoussé les ardeurs des investisseurs à faire confiance au Bénin. Une opération d’émission d’Obligations assimilables au Trésor (OAT), s’est soldée par un succès franc ce mardi 16 décembre 2025.

Pour un objectif de 100 milliards de francs CFA mis en adjudication, le marché a répondu favorablement avec 117,8 milliards de francs CFA, pour une couverture de 117,8%. Les 100 milliards recherchés ont été intégralement mobilisés confirmant ainsi la vitalité économique du pays.

Une telle souscription de la part des investisseurs témoigne de la résilience de l’économie béninoise malgré les chocs exogènes.

En dépit du contexte de coup d’Etat manqué, le Trésor béninois a pu se permettre de retenir l’intégralité du montant visé tout en rejetant 15,1% des offres. Avec un taux d’absorption de 84,9%, le Bénin prouve sa capacité à lever des fonds dans les conditions les plus maitrisées.

F. A. A.

18 décembre 2025 par ,