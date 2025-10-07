Les malfrats vident une boutique à Djakotomey

Une boutique de vente de vêtements et de pagnes a été cambriolée au petit matin de ce mardi 7 octobre 2025, peu après 3h du matin à Ahouéhoué, une localité de Djakotomey, département du Couffo.

Cambriolage à Djakotomey, dans le département du Couffo. Une boutique de vente des vêtements et de pagnes a reçu la visite des hors la loi au petit matin de ce mardi 7 octobre 2025, peu après 3h du matin selon les témoins rapportés par Le Potentiel. Le propriétaire a fait le constat amer dès son arrivée à l’aube. Sur place, il constate que la porte a été défoncée, et les marchandises renversées dessous dessus. Les malfrats après leur forfait ont emporté plusieurs objets de valeur, des pièces de pagnes et la recette issue de la vente de la veille. La Police a ouvert une enquête.

F. A. A.

7 octobre 2025 par ,