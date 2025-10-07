mardi, 7 octobre 2025 -

426 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Cambriolage dans le Couffo

Les malfrats vident une boutique à Djakotomey




Une boutique de vente de vêtements et de pagnes a été cambriolée au petit matin de ce mardi 7 octobre 2025, peu après 3h du matin à Ahouéhoué, une localité de Djakotomey, département du Couffo.

Cambriolage à Djakotomey, dans le département du Couffo. Une boutique de vente des vêtements et de pagnes a reçu la visite des hors la loi au petit matin de ce mardi 7 octobre 2025, peu après 3h du matin selon les témoins rapportés par Le Potentiel. Le propriétaire a fait le constat amer dès son arrivée à l’aube. Sur place, il constate que la porte a été défoncée, et les marchandises renversées dessous dessus. Les malfrats après leur forfait ont emporté plusieurs objets de valeur, des pièces de pagnes et la recette issue de la vente de la veille. La Police a ouvert une enquête.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Des membres d’une famille projetés d’un véhicule à IITA carrefour


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche 5 octobre (…)
Lire la suite

Un électricien condamné à 24 mois de prison pour vol d’ustensiles de (…)


6 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné un (…)
Lire la suite

Un voleur de canard retrouvé mort dans un puits


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Trois jours après sa disparition, un homme a été retrouvé mort dans un (…)
Lire la suite

Emmanuel Golou inhumé à Klouékanmey


22 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le 2e vice-président du Conseil économique et social (CES), Emmanuel (…)
Lire la suite

Une dispute conjugale vire au drame


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce vendredi 19 septembre 2025 aux environs de 9h, un homme a tiré à (…)
Lire la suite

Un camion chargé de ciment tombe sous un pont


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du mercredi 17 septembre 2025 vers 23 heures, un camion (…)
Lire la suite

Un escroc spécialiste des transactions MoMo arrêté


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi,
Lire la suite

Un véhicule consumé sur l’avenue Steinmetz


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un véhicule a été entièrement consumé dans un incendie dans la soirée (…)
Lire la suite

Deux jeunes tués lors du gonflage d’un pneu


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Sodohomè, une localité de la commune de Bohicon, deux jeunes (…)
Lire la suite

Un corps sans vie repêché dans un cours d’eau à Dogbo


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le corps sans vie d’un homme a été découvert le mercredi 10 septembre (…)
Lire la suite

Un motocycliste tué par un camion sur l’axe Ste Rita-Marina


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Un grave accident de circulation a coûté la vie à un motocycliste, ce (…)
Lire la suite

Plusieurs morts dans un accident ce mercredi


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un grave accident de circulation a coûté la vie à plusieurs passagers (…)
Lire la suite

Coups de poing entre pasteur et voleur dans une église


5 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Agoué, une localité du département du Mono, la Police républicaine a (…)
Lire la suite

11 tombes profanées au cimetière Tchakaloké Camanté


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Onze (11) sépultures ont été profanées au cimetière Tchakaloké Camanté, (…)
Lire la suite

Un mort et un véhicule brûlé à Ifangni


4 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce mercredi 3 septembre 2025, le village de Banigbé-Sèdo, dans la (…)
Lire la suite

Tognifodé encourage les handicapés au SNAB


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre des affaires sociales et de la microfinance a effectué une (…)
Lire la suite

Une maison en location en feu ce jeudi à Cocotomey


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un incendie s’est déclaré dans une maison, ce jeudi 28 août 2025, à (…)
Lire la suite

Un mort et des blessés graves à Kpessou Samari


29 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Kpessou Samari, un village de l’arrondissement de Bétérou, dans la (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires