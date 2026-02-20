Les maires non réélus gardent provisoirement leurs véhicules de fonction

Le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Raphaël Akotègnon a ordonné la suspension immédiate de la passation des véhicules de fonction des maires non réélus. C’est à travers un message radio en date du 19 février 2026, adressé aux préfets de département.

Les autorités préfectorales sont instruites de laisser en suspens le processus de remise des véhicules administratifs par les maires non réélus. Et ce, en attendant la finalisation des formalités administratives de cession.

Le ministre Raphaël Akotègnon précise que cette mesure concerne les maires non réélus de la 5e mandature. Les préfets sont appelés à veiller au strict respect de cette instruction jusqu’à nouvel ordre. Cette décision intervient dans un contexte de transition au niveau des exécutifs communaux, marqué par les passations de charges consécutives à l’installation des nouveaux conseils municipaux.

20 février 2026 par ,