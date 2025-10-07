Les maires instruits pour l’installation des CV et CQ FCBE

Les chefs de villages (CV) et de quartiers (CQ) du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) seront bientôt installés. Les maires ont été instruits à l’effet de procéder à leur installation après les arrêtés préfectoraux portant constatation de leur désignation.

Après plusieurs mois d’attente, les chefs de villages et de quartiers du parti FCBE entrent en fonction. Ils seront très bientôt installés par les maires des communes. L’installation de ces autorités locales fait suite aux arrêtés préfectoraux portant constatation de leur désignation.

Les maires selon ces arrêtés en date du 6 octobre 2025, disposent d’un délai de 15 jours pour procéder à l’installation des CV et CQ dans leurs nouvelles fonctions.

F. A. A.

