🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Beaufort Lager annonce un partenariat panafricain d’exception avec Fally Ipupa

Services urbains

Livraison à moto, un secteur en pleine expansion à Cotonou


16 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Dans les grandes villes du Bénin, notamment Cotonou et Abomey-Calavi, la livraison à moto s’est imposée comme un service clé, porté par des jeunes à la recherche de (…)  
Lire la suite

Les maires des neuf communes de l’Atacora installés


15 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les cartes sont désormais redistribuées à la tête des communes de l’Atacora. À l’issue du processus d’installation des conseils communaux conduit par le Préfet Déré Chabi (…)  
Lire la suite
Culture

Le FInAB positionne Cotonou au centre de la scène artistique internationale


15 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Family beach de Cotonou accueille du vendredi 20 février au dimanche 1er mars 2026, la 4e édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB), creuset idéal de (…)  
Lire la suite
Décentralisation au Bénin

Clément Kouchadé porté à la tête de la mairie de Pobè


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le nouveau conseil communal de Pobè a été installé ce dimanche 15 février 2026, avec le maire et ses adjoints. Le nouvel exécutif de la commune de Pobè a été installé (…)  
Lire la suite
Gouvernance locale

Hyacinthe Jesugnon Agon, nouveau maire de Dangbo


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La commune de Dangbo dispose d’un nouvel exécutif communal depuis dimanche 15 février 2026, à l’issue de l’installation du maire et de ses adjoints. Hyacinthe Jesugnon (…)  
Lire la suite
Décentralisation au Bénin

Ludovic Nambi prend la tête de la mairie de Boukoumbé


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
A Boukoumbé, ce dimanche 15 février 2026, le maire et ses adjoints ont été officiellement installés par le préfet dudépartement. Ludovic Nambi a été désigné maire de la (…)  
Lire la suite
Gouvernance locale

Rafiou Owotche installé maire de Tchaourou


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La commune de Tchaourou a installé, dimanche 15 février 2026, son nouvel exécutif communal à l’issue des élections communales du 11 janvier 2026. Rafiou Owotche est (…)  
Lire la suite

Akpro-Missérété, Sinendé, Klouèkanmè installent leur maire


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les conseils communaux d’Akpro-Missérété, de Sinendé et Klouèkanmè (…)
Lire la suite

Liste des 72 maires déjà installés


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Après les élections communales du 11 janvier dernier, le Bénin amorce (…)
Lire la suite

Gabriel Ganhoutodé reconduit à la tête d’Avrankou


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Réuni ce dimanche 15 février 2026, le nouveau Conseil communal (…)
Lire la suite

Angélique Titiloya Adegnika, maire de Kétou


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Angélique Titiloya Adegnika a été installée ce dimanche 15 février (…)
Lire la suite

Patricia Ponna SAÏ élue maire de Toucountouna


15 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Préfet de l’Atacora Déré CHABI NAH, a officiellement installé ce (…)
Lire la suite

Nathanaël Koty, maire d’Abomey-Calavi


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso
Nathanaël Koty a été désigné ce dimanche 15 février 2026 à la tête de (…)
Lire la suite

Les services des frontières harmonisent leurs procédures pour une (…)


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso
À Cotonou, les autorités en charge de la gestion des frontières ont (…)
Lire la suite

Rachad Toukourou, nouveau maire de Porto-Novo


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La ville de Porto-Novo a un nouveau maire. Rachad Toukourou a été (…)
Lire la suite

ZACHARIE Zul-Kifly élu maire de Parakou


15 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ville de Parakou dans le département du Borgou a un nouveau maire. (…)
Lire la suite

Sèdami Fagla défend le profil de Romuald Wadagni


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Invitée de L’Entretien du Week-end ce dimanche 15 février 2026 sur Eden (…)
Lire la suite

LAWIN Armand élu maire de Dassa


15 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un nouveau maire est élu au terme de la cérémonie d’installation du (…)
Lire la suite

Daouda Méré Sara élu maire de N’Dali


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les conseillers communaux de N’Dali issus des élections communales du (…)
Lire la suite

Patricia Ponna Saï installée maire de Toucountouna


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un nouvel exécutif communal est en place à Toucountouna. Le conseil a (…)
Lire la suite

John Hounza, nouveau maire de Lokossa


15 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La ville de Lokossa, dans le département du Mono a un nouveau maire. (…)
Lire la suite

Franck KPASSASSI élu maire d’Abomey


15 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un nouveau maire est élu à la tête de la municipalité d’Abomey ce (…)
Lire la suite

Luc Gnacadja succède à Luc Atrokpo à la mairie de Cotonou


15 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le nouveau conseil communal de Cotonou a été officiellement installé ce (…)
Lire la suite

VIDÉOS

En vidéo, la visite de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, aux (…)
Voir

Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Voir

Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Voir

Un dialogue sur “l’harmonie interreligieuse dans la vie quotidienne”


15 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Organisation des Nations Unies désigne chaque année la première (…)
Lire la suite

3 morts dans un accident ce samedi


14 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
3 personnes circulant sur une motocyclette ont été tuées, samedi 14 (…)
Lire la suite

Les nouveaux maires de Sèmè-Podji et Toviklin installés


14 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les conseils communaux de Sèmè-Podji et Toviklin ont été installés ce (…)
Lire la suite

Kènam MENSAH réelu maire de Kpomassè


14 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le conseil communal de Kpomassè, issu des élections du 11 janvier (…)
Lire la suite

33 maires installés ce samedi


14 février 2026 par Ignace B. Fanou
Sur les 77 maires élus au terme des élections communales 2026, 33 ont (…)
Lire la suite

Damase Akpoyètè élu maire de Zagnanado


14 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La commune de Zagnanado est désormais dirigée par Damase Akpoyètè. Il (…)
Lire la suite

Dieudonné Agbaka, nouveau maire de Glazoué


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Glazoué, dans le département des Collines, a désormais un (…)
Lire la suite

Composition des conseils communaux de Bembèrèkè, Pèrèrè, et Kalalé


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Ce samedi 14 février 2026, le préfet du département du Borgou, Djibril (…)
Lire la suite

GNANGUENON Calixte Marie élue maire d’Allada


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commune d’Allada a un nouveau visage à sa tête. Ce samedi 14 février (…)
Lire la suite

Les nouveaux maires de Djidja, Za-Kpota et Zogbodomey


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le préfet du département du Zou, Valère Sètonnougbo, a procédé ce (…)
Lire la suite

Christian Houétchénou reconduit maire de Ouidah


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’élu de l’Union Progressiste le Renouveau Christian Houétchénou a été (…)
Lire la suite

SABI DAN Bienvenu désigné maire de la commune de Kouandé


14 février 2026 par Judicaël ZOHOUN
Conformément aux dispositions du Code de l’Administration territoriale (…)
Lire la suite


