Les maires associés à l’assainissement du secteur de la microfinance

Dans un contexte de multiplication des initiatives informelles et illégales de collecte de l’épargne et d’octroi de crédit, il est primordial de maintenir les actions de veille et de protection du secteur de la microfinance au Bénin. En lien avec cet objectif du gouvernement, l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD) du Ministère de l’Economie et des Finances et le Comité d’Assainissement du Secteur de la Microfinance (CSFASM) organisent un atelier de deux journées à Cotonou à l’endroit des maires des soixante-dix-sept (77) communes du Bénin et des autorités administratives.

L’atelier de sensibilisation des maires sur l’assainissement du secteur de la microfinance décentralisée s’est ouvert, jeudi 17 août 2023 à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Durant deux jours, les maires et autorités administratives suivront 4 communications. Il s’agit de : Présentation du cadre légal et règlementaire régissant l’activité de la microfinance ; Éducation financière, importance et nécessité à l’assainissement du secteur de la microfinance ; Présentation du dispositif de lutte contre le blanchiment des de capitaux et du financement du terrorisme ; Les nouveaux mécanismes de spoliation et leur impact socio- économique au Bénin. C’est la représentante du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni qui a lancé les travaux en présence du vice-président de l’Association Nationale des Maires des Communes du Bénin (ANCB) et du Directeur de l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD).

L’organisation de l’atelier fait suite aux recommandations formulées lors des sessions périodiques d’information et de sensibilisation organisées à l’endroit des couches de la société béninoise notamment les confessions religieuses, chefferies traditionnelles, les Préfectures et certaines Communes. « L’atelier s’inscrit donc dans le cadre de la poursuite des activités de prévention et de communication autour du phénomène des structures illégales de collecte et placement d’argent qui en dépit des efforts, continuent d’exister sous des formes plus complexes », a indiqué Abdou Rafiou Bello, Directeur de l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD).

« Le Gouvernement a inscrit dans son programme d’actions 2021-2026 au titre du pilier 3, le renforcement du cadre macroéconomique et le maintien de la stabilité. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette vision, le Ministère de l’Economie et des Finances a élaboré un programme intitulé : ‘’gestion du cadre macroéconomique et du secteur financier ‘’ qui intègre les actions de l’ANSSFD et du CSFASM en matière de stabilité du secteur financier et d’assainissement du secteur de la microfinance. Le présent atelier vise à sensibiliser les Maires des 77 communes du Bénin sur la problématique d’assainissement du secteur de la microfinance dans un contexte de développement de nouveaux mécanismes pour spolier les populations », a indiqué Alice Affo, Directrice Adjointe de cabinet du Ministère de l’Economie et des Finances, représentant le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni.

La Directrice Adjointe de cabinet a souhaité que l’atelier permette à chaque acteur de renforcer son rôle dans cette lutte implacable contre les structures illégales de collecte et de placement d’argent. Elle n’a pas manqué d’appeler au soutien sans faille des élus locaux pour l’atteinte des objectifs.

L’Association Nationale des Maires des Communes du Bénin (ANCB) a remercié le Ministère de l’Economie et des Finances pour avoir organisé la séance d’échanges. « Je voudrais saluer cette séance qui va nous permettre de comprendre les différents textes qui régissent la collecte des fonds (…) et également les rôles et responsabilités (…) au niveau de nos territoires pour permettre que nos populations ne soient pas grugées », a indiqué Bio Sarko Tamou, vice-président de l’Association Nationale des Maires des Communes du Bénin (ANCB).

Au terme des travaux, il sera mis sur pied un creuset d’échanges entre les Autorités du Ministère chargé des Finances et les Maires à travers le Réseau des Maires pour l’Assainissement du secteur de la Microfinance (RM/ASM) afin que les échanges d’informations soient plus dynamiques et pratiques.

17 août 2023