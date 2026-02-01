L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Après l’échec aux élections législatives et communales Comment FCBE veut « renverser la tendance » pour la présidentielle

1er février 2026 par , ,

Malgré des scores bas lors des élections législatives et communales du 11 janvier 2026 et zéro élu obtenu, la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a réaffirmé, (…)

Lire la suite Malgré des scores bas lors des élections législatives et communales du 11 janvier 2026 et zéro élu obtenu, la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a réaffirmé, (…)

Assemblée nationale Les lois organiques de la Cour constitutionnelle et du CES modifiées

1er février 2026 par ,

Les députés de la 9è législature ont approuvé, jeudi 29 janvier 2026, à la majorité absolue, la modification des lois organiques de trois institutions. Les lois (…)

Lire la suite Les députés de la 9è législature ont approuvé, jeudi 29 janvier 2026, à la majorité absolue, la modification des lois organiques de trois institutions. Les lois (…)

Célébration du Nouvel An chinois Ganvié donne le coup d’envoi de la Quinzaine cinématographique chinoise (…)

1er février 2026 par ,

La Quinzaine Cinématographique Chinoise – Cinéma dans la Cité, édition 2026 a été officiellement lancée dans la soirée du samedi 31 janvier à l’espace 2 Giga de Ganvié, (…)

Lire la suite La Quinzaine Cinématographique Chinoise – Cinéma dans la Cité, édition 2026 a été officiellement lancée dans la soirée du samedi 31 janvier à l’espace 2 Giga de Ganvié, (…)

Rapport Businesse Ready 2025 Le Bénin s’impose comme un modèle régional du climat des affaires

1er février 2026 par ,

Le rapport Businesse Ready (B-Ready 2025) de la Banque mondiale a été présenté aux acteurs des médias et du monde des affaires le vendredi 30 janvier 2026. Sur les 10 (…)

Lire la suite Le rapport Businesse Ready (B-Ready 2025) de la Banque mondiale a été présenté aux acteurs des médias et du monde des affaires le vendredi 30 janvier 2026. Sur les 10 (…)

De Tillabéri au pipeline Le Niger face à ses propres démons

1er février 2026 par , ,

Acculé par une situation sécuritaire qui se dégrade et une économie essouflée, le régime militaire du général Abdourahamane Tiani semble avoir opté pour la stratégie du « (…)

Lire la suite Acculé par une situation sécuritaire qui se dégrade et une économie essouflée, le régime militaire du général Abdourahamane Tiani semble avoir opté pour la stratégie du « (…)

Coopération militaire entre le Bénin et le Nigéria Retrait du détachement de l’armée nigériane au Bénin

31 janvier 2026 par ,

Les Forces armées béninoises (FAB) ont salué ce vendredi 30 janvier 2026, le retrait du détachement de l’armée nigériane arrivé au Bénin suite aux évènements du 7 décembre (…)

Lire la suite Les Forces armées béninoises (FAB) ont salué ce vendredi 30 janvier 2026, le retrait du détachement de l’armée nigériane arrivé au Bénin suite aux évènements du 7 décembre (…)