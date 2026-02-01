dimanche, 1er février 2026 -

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Après l’échec aux élections législatives et communales

Comment FCBE veut « renverser la tendance » pour la présidentielle


1er février 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah
Malgré des scores bas lors des élections législatives et communales du 11 janvier 2026 et zéro élu obtenu, la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a réaffirmé, (…)  
Assemblée nationale

Les lois organiques de la Cour constitutionnelle et du CES modifiées


1er février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les députés de la 9è législature ont approuvé, jeudi 29 janvier 2026, à la majorité absolue, la modification des lois organiques de trois institutions. Les lois (…)  
Célébration du Nouvel An chinois

Ganvié donne le coup d’envoi de la Quinzaine cinématographique chinoise (…)


1er février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Quinzaine Cinématographique Chinoise – Cinéma dans la Cité, édition 2026 a été officiellement lancée dans la soirée du samedi 31 janvier à l’espace 2 Giga de Ganvié, (…)  
Rapport Businesse Ready 2025

Le Bénin s’impose comme un modèle régional du climat des affaires


1er février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le rapport Businesse Ready (B-Ready 2025) de la Banque mondiale a été présenté aux acteurs des médias et du monde des affaires le vendredi 30 janvier 2026. Sur les 10 (…)  
De Tillabéri au pipeline

Le Niger face à ses propres démons


1er février 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah
Acculé par une situation sécuritaire qui se dégrade et une économie essouflée, le régime militaire du général Abdourahamane Tiani semble avoir opté pour la stratégie du « (…)  
Coopération militaire entre le Bénin et le Nigéria

Retrait du détachement de l’armée nigériane au Bénin


31 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Forces armées béninoises (FAB) ont salué ce vendredi 30 janvier 2026, le retrait du détachement de l’armée nigériane arrivé au Bénin suite aux évènements du 7 décembre (…)  
Lutte contre l’insécurité à Bohicon

Un éleveur visé par des braqueurs armés à Zoungoudo


31 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un éleveur a été attaqué à Zoungoudo, une localité de la commune de Bohicon, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 janvier 2026, par des malfrats qui ont tenté de lui (…)  
L’avocat Stanic Adjacotan libéré


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’avocat Stanic Adjacotan a été libéré ce vendredi 30 janvier 2026, (…)
2 faux secouristes arrêtés après le vol d’une moto


30 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah
La police a interpellé deux individus soupçonnés d’avoir volé une (…)
Liste des personnes éligibles au fichier des principales fonctions dans (…)


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les personnes éligibles au fichier des principales fonctions (…)
TV5MONDE renforce la place de l’humour sur ses antennes


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Fidèle à son ADN généraliste, TV5MONDE met à l’honneur en février la (…)
Un appel à candidature lancé pour la 12e édition du Festival Adjra


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’association Art et Développement lance un appel à candidatures dans (…)
Voici les réponses du Bénin face aux accusations du Niger


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Au lendemain de l’attaque contre la base aérienne 101 de Niamey, (…)
Un faux militaire américain risque 10 ans de prison pour arnaque


30 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
La WCF mobilise les leaders mondiaux du cacao à Amsterdam en février


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La World Cocoa Foundation organise les 17 et 18 février 2026, à (…)
Les Etats UEMOA ont mobilisé 11 858 milliards FCFA en 2025


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Au titre de l’année 2025, les Etats de l’UEMOA ont mobilisé 11 858 (…)
Voici les candidats admis au test des AME


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Les candidats admis au test de reconstitution de la base de compétences (…)
Le Port de Cotonou, moteur logistique de l’axe industriel Bénin-Nigéria


29 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Présenté aux investisseurs nigérians, le Port autonome de Cotonou (…)
Alassane Tigri déposé en prison après son audition devant la CRIET


29 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le dossier du coup d’État manqué du 7 décembre 2025 connaît un nouveau (…)
Les conducteurs de véhicules convoqués pour l’entretien oral


29 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, La Rédaction , Marc Mensah
Les postulants au concours de recrutement de la Direction Générale des (…)
Le corridor Cotonou-Abuja se consolide avec le Benin-Nigeria Business Forum


29 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, La Rédaction
Abuja, la capitale nigériane a accueilli, lundi 26 janvier 2026, la (…)
La liste des nouveaux DSI, DST, PRMP et SAA disponible


29 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes a rendu (…)
De nouvelles perspectives d’affaires entre le Bénin et le Brésil


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Cotonou accueille depuis ce jeudi 29 janvier 2026, une mission (…)
Le streaming de IshowSpeed change le regard des jeunes Américains sur (…)


25 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le live IRL streaming réalisé par le youtubeur IshowSpeed ce vendredi (…)
En vidéo, la visite de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun Days 2026


8 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, aux (…)
Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une loi pour renforcer les droits des personnes vivant avec le VIH


29 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin a adopté, mercredi 28 janvier 2026, la loi portant prévention, (…)
Lire la suite

Un webinaire le 9 février pour découvrir les enjeux du FSM 2026


29 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
A l’approche du Forum social mondial (FSM) 2026, qui se tiendra en août (…)
Lire la suite

Les pièces pour l’inscription à l’examen du CQM, session d’avril


29 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans le cadre de l’organisation de l’examen du Certificat de (…)
Lire la suite

Les grandes religions du Sri Lanka s’unissent autour de l’éducation à (…)


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un événement intitulé « L’éducation à la paix à la lumière des (…)
Lire la suite

Une attaque cette nuit à l’aéroport de Niamey


29 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Dans la nuit du 28 au 29 janvier, la capitale nigérienne a été secouée (…)
Lire la suite

Le FIFF Cotonou célèbre la créativité des femmes du 3 au 7 février


29 janvier 2026 par Marc Mensah
La 4ᵉ édition du Festival international des films de femmes (FIFF) se (…)
Lire la suite

Décès de Dr Emmanuel Sèdegan


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Le Dr Emmanuel Sèdegan est passé de vie à trépas. L’annonce de son (…)
Lire la suite

Le CNIN alerte sur une fausse vente aux enchères de véhicules


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Des individus malintentionnés tentent d’escroquer des citoyens à (…)
Lire la suite

L’accès à l’eau potable au cœur du bilan gouvernemental


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Après près de dix années de mise en œuvre des Programmes d’Action du (…)
Lire la suite

Alassane Tigri interpellé dans le dossier Coup d’Etat déjoué


29 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le vice-président du parti Les Démocrates (LD), Alassane Tigri, frère (…)
Lire la suite

Les Sénégalais lourdement sanctionnés, c’est officiel !


29 janvier 2026 par Marcel HOUÉTO
Le verdict est tombé pour le Sénégal. Mis sur le banc des accusés après (…)
Lire la suite

Les attentes des Béninois pour la 10ᵉ législature


28 janvier 2026 par Marc Mensah
À quelques jours de l’installation de la 10ᵉ législature de l’Assemblée (…)
Lire la suite


