Élections générales 2026

Les listes de UP-R, BR et FCBE retenues pour les communales

Le parti Les Démocrates recalé pour dossier incomplet




La Commission électorale nationale autonome (CENA) vient de publier la liste des partis politiques ayant satisfait aux exigences de la complétude de leurs dossiers de candidature aux élections communales du 11 janvier 2026. Seuls U-PR, BR et FCBE sont en règle. Par contre Les Democrates (LD) et MOELE-BENIN n’ont pas été retenus pour dossiers incomplets. Pour le parti LD par exemple, "𝗦𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝟰𝟳𝟯 𝗽𝗶è𝗰𝗲𝘀 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝗱𝘂𝗲𝘀 𝗮𝘂 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹é𝘁𝘂𝗱𝗲, 𝟯𝟱𝟯 𝗼𝗻𝘁 été 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱é𝗽𝗼𝘀é𝗲𝘀, 𝗹𝗮𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝘁 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗮î𝘁𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳é𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲 𝟭𝟮𝟬 𝗽𝗶è𝗰𝗲𝘀 𝗺𝗮𝗻𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 ". (Voici la Décision de la CENA)

10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou




