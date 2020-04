Les leaders du BR-Bohicon définissent leur stratégie

Les leaders du parti Bloc Républicain (BR) de Bohicon s’organisent dans le cadre des élections communales et municipes du 17 mai prochain. Ensemble, ils ont défini un plan stratégique et de planification pour la suite du processus électoral.

Au cours de leur rencontre, les échanges se sont focalisés sur la période de campagne électorale exclusivement médiatique.

Chaque acteur politique a aussi réaffirmé son engagement de faire triompher le parti dans la commune de Bohicon.

Les leaders du BR de cette commune dont Rufino d’Almeida, Armand Gansè, Modeste Yaou Bokossa et Elisabeth Agbossaga, qui ont pour ambition le développement de Bohicon, promettent de mouiller le maillot pour une victoire éclatante au scrutin.

Leur mot d’ordre : ’’Plus unis, plus forts pour construire le Bénin’’

