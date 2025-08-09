Les lauréats du Prix Cultura Afrique Francophone dévoilés

Cotonou a accueilli ce vendredi la conférence de presse annonçant les lauréats du Prix Cultura Afrique Francophone 2025, une initiative qui place le journalisme culturel au cœur de la valorisation du patrimoine africain.

Organisée par Sion Médias Group, le Réseau des Journalistes Culturels Francophones d’Afrique de l’Ouest (RJCFAO) et l’Association Nord Ouest Cultures, la rencontre a aussi permis de détailler le programme de l’événement qui se tiendra du 21 au 24 août prochain à Ouidah.

Présidée par Tanguy Blais, commissaire général du prix, Ulvaeus Balogoun, coordonnateur du Réseau des Journalistes Culturels Francophones de l’Afrique de l’Ouest (RJCFAO), et Boniface Sagbohan, secrétaire exécutif du Conseil national des organisations d’artistes du Bénin (CNOA), la conférence a mis en lumière l’importance de récompenser l’excellence dans le journalisme culturel et de stimuler la création autour du thème retenu pour cette première édition : « Culture, héritage et patrimoine ».

Sur 34 productions reçues en provenance de huit pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo), 12 ont été distinguées dans quatre grandes catégories : Radio, Presse écrite, Presse numérique et Télévision.

Les lauréats 2025 par catégorie

• Radio : 1er prix à Diahara Faskoye (Mali) ; 2e prix à Amadou Moustapha Dieng (Sénégal) ; 3e prix à Léonard Claudel Sonehekpon (Bénin).

• Presse écrite : 1er prix à Souley Moutai (Niger) ; 2e prix à Edouard Coffi Katchikpe (Bénin) ; 3e prix à Adama Ndiaye (Sénégal).

• Presse numérique : 1er prix à Bérénice Célia Gainsi (Bénin) ; 2e prix à Salifou Dabou (Côte d’Ivoire) ; 3e prix à Zoerim Désiré Sawadogo (Burkina Faso).

• Télévision : 1er prix à Anon Franck Appolinaire Fabrice N’de (Côte d’Ivoire) ; 2e prix à Pape Malick Thiam (Sénégal) ; 3e prix à Cheick Oumar Sangaré (Mali).

En marge de ces distinctions, une douzaine de prix spéciaux seront attribués à des acteurs culturels béninois ayant marqué l’année par leur contribution au rayonnement des arts et du patrimoine.

Un programme riche à Ouidah

La manifestation se déroulera sur 3 jours, du 21 au 23 août 2025, dans la ville historique de Ouidah. Au programme :

• 21 et 22 août : atelier Médias et Patrimoine pour 15 jeunes journalistes.

• 23 août : rencontre régionale sur la mobilité culturelle, en partenariat avec l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), réunissant les directeurs de fonds publics de financement de la culture de plusieurs pays, suivie en soirée de la cérémonie de remise des prix ponctuée de prestations artistiques venues du Bénin et de la sous-région.

Entre célébration, réflexion et découverte, le Prix Cultura Afrique Francophone 2025 se veut plus qu’une cérémonie : un espace de rencontres, de dialogues et de transmission, où le journalisme culturel se fait le relais vivant des mémoires et des créations africaines.

