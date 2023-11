Les lauréats de l’Edition 2023 sont désormais connus

La sélection des projets lauréats de la quatrième édition du Fonds « La Francophonie avec Elles » est désormais connue. Avec une enveloppe budgétaire de 3,13 millions d’euros, ce Fonds permettra, sur les trois prochaines années, d’accompagner l’autonomisation de près de 14 000 femmes à travers la mise en œuvre de 55 projets dans 26 pays de l’espace francophone (consulter la liste des projets retenus).

Lancée le 29 mars dernier, avec 1577 projets reçus, l’édition 2023 a été un franc succès au regard de la qualité et de la représentativité des initiatives reçues, démontrant la pertinence et le rayonnement de plus en plus fort de ce dispositif ainsi que l’engagement résolu de l’OIF en faveur de l’autonomisation économique des femmes.

Réuni le 26 octobre dernier, le Comité de gestion, présidé par l’Administratrice de l’OIF, Mme Caroline St-Hilaire et composé de personnalités qualifiées de la société civile – Mme Danièle Toulemont, Présidente de la Conférence des OING ; Mme Soukeina Bouraoui, Représentante de Mme Ndioro Ndiaye empêchée, Coordonnatrice du Réseau francophone pour l’égalité entre les femmes et les hommes ; Mme Denise Houphouët-Boigny, Présidente de l’Institut Afrique Monde ; M. Omar Didi, Président du Réseau international de la jeunesse francophone –, a décidé de soutenir des projets novateurs et à forts impacts qui ont le potentiel d’infléchir les chemins de vie de plusieurs milliers de femmes en situation de vulnérabilité.

Pour rappel, l’objectif général du Fonds est clair : soutenir des actions de terrain qui renforcent l’autonomie économique et sociale des femmes et des filles dans une perspective de développement durable. Cette mission noble se concrétise chaque année par des projets qui apportent un véritable changement dans la vie des femmes et qui contribuent à la croissance économique de leurs communautés.

Il a été possible pour cette édition de soutenir autant de projets grâce à la mobilisation renforcée des Etats et gouvernements membres et du partenariat de TotalEnergies.

Le Fonds « La Francophonie avec Elles » a depuis sa première édition en 2020, sous l’impulsion de la Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, accompagné près de 45 000 femmes dans leur autonomisation économique. Ces chiffres illustrent l’impact durable et positif de cette initiative qui transcende les frontières et les contraintes pour atteindre des femmes dans le monde entier.

À travers le Fonds « La Francophonie avec Elles », l’OIF démontre son engagement continu en faveur de l’autonomisation économique des femmes et invite la communauté internationale, le secteur privé, les pouvoirs publics ainsi que la société inclusive à s’engager à ses côtés en faveur de cette cause. Ensemble, il est possible de faire une différence tangible et durable pour les femmes à travers le monde.

