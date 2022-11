Le gouvernement célèbre les nouveaux agrégés du CAMES

Le Bénin s’est distingué avec de meilleurs résultats au 21e concours d’agrégation du Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (CAMES). Sur les 42 candidats présentés, 39 ont pu tirer leurs épingles du jeu. Les lauréats ont été célébrés lundi 21 novembre 2022 à Cotonou.

92 %, c’est le taux de réussite du Bénin au 21e concours d’agrégation en médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du CAMES. Avec ce résultat, le Bénin se positionne à la 3e place à l’échelle du continent africain. Parmi les 39 candidats admis, 12 sont majors de leurs promotions. On dénombre parmi eux, un membre du gouvernement. Véronique TOGNIFODE MEWANOU, ministre des affaires sociales et de la micro finance, est major de sa promotion dans la spécialité gynécologie obstétrique.

Le gouvernement à travers le ministère de la santé et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a célébré les lauréats lundi 21 novembre 2022. Ils ont reçu chacun une attestation de félicitation.

Le meilleur résultat au 21e concours d’agrégation du CAMES est venu de la gente féminine. Sur les 42 candidats, les 11 femmes inscrites ont été déclarées admises (100% de réussite).

F. A. A.

