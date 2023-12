Les journées du 25 décembre 2023 et 1er janvier 2024 fériées

Les journées du lundi 25 décembre 2023 et du lundi 1er janvier 2024 sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national en raison des fêtes de Noël et de Nouvel An.

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Adidjatou Mathys, a informé qu’« l’occasion des fêtes de Noël et de Nouvel An et conformément aux dispositions de la loi 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, les journées du lundi 25 décembre 2023 et du lundi 1er janvier 2024 sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national ».

C’est à travers un communiqué en date du 20 décembre 2023 et signé du Directeur de Cabinet, Victorin Honvoh.

Le Ministre Adidjatou Mathys a saisi l’occasion pour souhaiter de « bonnes fêtes de fin d’année » à toutes les populations au nom du Gouvernement.

