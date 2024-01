Les journalistes invités à demander l’accréditation à la HAAC

Les professionnels des médias qui désirent couvrir les Vodun Days les 09 et 10 janvier 2024 à Ouidah, dans le département de l’Atlantique, sont invités à adresser une demande d’accréditation à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC). Ces demandes selon le communiqué signé du secrétaire général de la HAAC, doivent parvenir à l’institution par mails aux adresses suivantes : contact@haac.bj et copie à rtalon@presidence.bj

Lire le communiqué de la HAAC

3 janvier 2024 par ,