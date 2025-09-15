Les journalistes de l’UEMOA font escale à L’Économiste du Bénin

En prélude à la session de renforcement des capacités organisée à leur intention à Cotonou, les journalistes des États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se sont retrouvés ce dimanche 14 septembre 2025 au siège du quotidien L’Économiste du Bénin. Cette rencontre informelle est une initiative du coordonnateur de la Plateforme des médias de l’UEMOA.

Dans une ambiance conviviale et sans protocole, les journalistes venus des huit pays membres de l’Union ont partagé un cocktail au siège du journal béninois. L’objectif : souhaiter la bienvenue aux confrères et créer un climat d’échange avant le démarrage officiel du séminaire.

Initiée par Loénard Dossou, coordonnateur de la Plateforme des médias de l’UEMOA, cette soirée sans protocole a permis aux professionnels de la presse économique de partager un moment de convivialité autour d’un cocktail. « Il n’y a ni discours ni cérémonie officielle. L’idée, c’est simplement de se retrouver et d’échanger avant le séminaire », a-t-il confié.

La rencontre a été rehaussée par la présence d’Arzouma Yendu-Bé BABAKAN, Directeur de la Communication de la Commission de l’UEMOA, qui a salué l’initiative et soutenu le format décontracté voulu par les organisateurs.

Ce moment d’échange a permis aux journalistes de renforcer les liens entre confrères et de poser les bases d’une collaboration plus étroite au sein de l’espace UEMOA. La session de formation, qui s’est ouverte ce lundi 15 septembre à l’hôtel Azalaï de Cotonou, porte sur les politiques économiques, la gouvernance, les indicateurs de performance et les grands chantiers de l’Union.

