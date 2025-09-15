mardi, 16 septembre 2025 -

757 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Avant la session de renforcement de capacité à Cotonou

Les journalistes de l’UEMOA font escale à L’Économiste du Bénin




En prélude à la session de renforcement des capacités organisée à leur intention à Cotonou, les journalistes des États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se sont retrouvés ce dimanche 14 septembre 2025 au siège du quotidien L’Économiste du Bénin. Cette rencontre informelle est une initiative du coordonnateur de la Plateforme des médias de l’UEMOA.

Ambiamce détendue et fraternelle
entre consœurs de la presse

Dans une ambiance conviviale et sans protocole, les journalistes venus des huit pays membres de l’Union ont partagé un cocktail au siège du journal béninois. L’objectif : souhaiter la bienvenue aux confrères et créer un climat d’échange avant le démarrage officiel du séminaire.

Initiée par Loénard Dossou, coordonnateur de la Plateforme des médias de l’UEMOA, cette soirée sans protocole a permis aux professionnels de la presse économique de partager un moment de convivialité autour d’un cocktail. « Il n’y a ni discours ni cérémonie officielle. L’idée, c’est simplement de se retrouver et d’échanger avant le séminaire », a-t-il confié.

La rencontre a été rehaussée par la présence d’Arzouma Yendu-Bé BABAKAN, Directeur de la Communication de la Commission de l’UEMOA, qui a salué l’initiative et soutenu le format décontracté voulu par les organisateurs.

Les journalistes savourent
des spécialités locales

Ce moment d’échange a permis aux journalistes de renforcer les liens entre confrères et de poser les bases d’une collaboration plus étroite au sein de l’espace UEMOA. La session de formation, qui s’est ouverte ce lundi 15 septembre à l’hôtel Azalaï de Cotonou, porte sur les politiques économiques, la gouvernance, les indicateurs de performance et les grands chantiers de l’Union.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

15 septembre 2025 par La Rédaction




Des journalistes de l’UEMOA en formation à Cotonou


15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Cotonou accueille une session de formation des journalistes des États (…)
Lire la suite

Le Bénin n’est pas un pays très endetté (Blaise Ahouantchédé)


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Contrairement à ce que pensent certains acteurs, le Bénin selon Blaise (…)
Lire la suite

Les acteurs du commerce transfrontalier sensibilisés sur le certificat (…)


15 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) a organisé, (…)
Lire la suite

Le Bénin table sur une croissance de 7,5 % en 2026


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Le projet de loi de finances pour la gestion 2026 table sur une (…)
Lire la suite

MTN facilite l’accès aux Smartphones avec une nouvelle offre


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au Bénin, l’opérateur GSM, MTN accorde désormais la possibilité à tous (…)
Lire la suite

Le Budget 2026 axé sur l’industrialisation et l’innovation


10 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le projet de loi de finances 2026 prévoit le renforcement des (…)
Lire la suite

Le marché Dantokpa délocalisé en janvier 2026


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a dévoilé, ce 9 (…)
Lire la suite

Des millions en jeu chaque mercredi d’octobre !


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Tranche Commune Entente 2025 débarque à Lomé au TOGO ! Chaque (…)
Lire la suite

Le Bénin importe 81,1 milliards FCFA de riz indien en 3 mois


9 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le riz indien reste la céréale la plus consommée au Bénin. D’après les (…)
Lire la suite

Les opportunités d’investissement à la GDIZ en lumière au Japon


2 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025, le Bénin a (…)
Lire la suite

Reprise des forages sur le champ Sèmè, un défi économique majeur pour (…)


1er septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Après 27 ans d’arrêt, le Bénin relance son exploitation pétrolière avec (…)
Lire la suite

Sidi Ould Tah installé dans ses fonctions de président


1er septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le nouveau président de la Banque africaine de développement (BAD), (…)
Lire la suite

L’Asie, premier client à l’exportation du Bénin


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le volume des exportations du Bénin vers le marché asiatique en 2024, (…)
Lire la suite

Le nouveau marché de Ouando s’ouvre avant décembre


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les travaux de construction du nouveau marché de Ouando, dans le 5e (…)
Lire la suite

Le GIABA dévoile son rapport annuel 2024 à Dakar


27 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent (…)
Lire la suite

Harmonisation des horaires frontaliers pour débloquer le potentiel (…)


20 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 19 août 2025 marque une étape dans les efforts d’intégration (…)
Lire la suite

Le Parlement scrute le rapport 2024 de la CDC Bénin


19 août 2025 par Marc Mensah
Les députés de la Commission des finances et des échanges ont entamé ce (…)
Lire la suite

Bosquet Investments Ltd. acquiert 21,22 % du capital d’Ecobank (…)


18 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires