Les journalistes béninois exercent sans carte de presse

Au Bénin, les journalistes exercent sans la carte de presse. Depuis plus d’un an, aucun professionnel des médias n’a en sa possession une carte d’identité professionnelle valide. Une situation qui suscite indignation et interpelle la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), institution en charge de régulation des médias.

Grogne dans le rang des journalistes béninois. Depuis plus d’un an, aucun d’entre eux n’a en sa possession, une carte de presse valide alors qu’ils étaient nombreux à déposer leurs dossiers pour l’attribution et le renouvellement de leurs cartes d’identité professionnelle en mai 2022.

Dans le processus d’établissement et de délivrance de carte de presse, la HAAC, institution chargée de la délivrance du précieux sésame avait publié en octobre 2022, la liste des professionnels des médias éligibles. Mais plusieurs mois après, plus rien. Aucune explication officielle de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, alors que les journalistes, techniciens, pigistes et autres acteurs des médias, attendent impatients, leurs cartes de presse.

Sur le sujet, l’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB) fait une déclaration de presse, ce mardi 04 avril 2023, à la Maison des médias à Cotonou.

Espérons que l’appel de ce mardi ait un écho favorable auprès de l’instance de régulation des médias au Bénin.

