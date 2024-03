Les journalistes appellent la HAAC à revoir le processus électoral

L’élection des trois représentants des médias au sein de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication est prévue pour le 9 juin 2024. A quelques jours du lancement du processus électoral par la HAAC, des acteurs des médias ont relevé des irrégularités et appellent la HAAC à agir.

Le Comité de Facilitation de la carte de presse a tenu une conférence de presse, dimanche 17 mars 2024 à la Maison des médias pour dénoncer le cadre juridique de l’élection à la HAAC. Le processus électoral lancé le 11 mars dernier en vue de la désignation des trois représentants des médias pour le compte de la 7è mandature est entaché d’irrégularités, selon les acteurs des médias.

Les professionnels des médias par la voix de Michel Ahonon contestent le cadre juridique ; l’autorisation accordée aux journalistes exerçant dans d’autres structures autres que les organes de presse de s’inscrire sur les listes électorales ; le cadre juridique de l’élection adopté sans la présence des représentants des professionnels des médias ; l’inscription de journalistes non détenteurs de la carte de presse sur les listes électorales ; etc.

« En adoptant de telles dispositions et l’imposant ainsi aux acteurs des médias, la HAAC viole sa propre loi organique, (…) les dispositions de la loi 2015 portant Code de l’information et de la communication (…) et le Code de déontologie de la presse béninoise », a indiqué Michel Ahonon, président du Comité de facilitation de la carte de presse.

L’élection des trois représentants des médias à la HAAC, 7è mandature est prévue pour le 9 juin 2024. En prélude à l’élection, la HAAC a signé un mémorandum avec la CENA, l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin.

M. M.

20 mars 2024 par ,