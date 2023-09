Les jeunes tennismen à l’assaut d’une place qualificative pour la phase nationale

Les différentes ligues départementales ont organisé du 29 au 31 août, les championnats déparmentaux de tennis. Cette compétition permet aux jeunes joueurs et joueuses issus des différentes ligues de se rivaliser pour une place qualificative pour la phase nationale.

Au total, six (06) catégories de jeunes, chez les filles comme chez les garçons ont pris part à cette compétition au niveau des différentes ligues départementales. Les catégories concernées sont :

Les 10 ans et moins (Filles et Garçons), les 12 ans et moins (Filles et Garçons), les 14 ans et moins (Filles et Garçons), les 16 ans et moins (Filles et Garçons), les 18 ans et moins (Filles et Garçons) et les seniors (Dames et Hommes).

Les courts de Cotonou (Bénin Tennis Club) ; (Porto-Novo : Stade Charles De Gaulle) ; (Parakou : CAS Tennis Club) ; (Natitingou : SOS Tennis Club) ; (Lokossa : Eni Tennis Club) ; et (Abomey : Pergola Tennis Club), ont permis à chaque ligue de mettre compétition les joueurs et joueuses de tennis.

Au niveau de la ligue départementale Atlantique-Littoral, 148 joueurs (filles et garçons) de tennis ont pris part à cette compétition départementale organisés par la ligue Atlantique-Littoral du 29 au 31 août. Au terme du tournoi, les participants, dans les 6 catégories chez filles comme chez les garçons, se sont illustrés au cours des matchs dont le niveau est relativement élevé. Pour le Directeur du tournoi, Alphonse Gandonou, le niveau du championnat est appréciable. Dans la même logique, il a remarqué l’évolution du tennis béninois. « Le tennis béninois évolue. Car, pour se qualifier dans l’Atlantique et le Littoral, ça n’a pas été facile. On sent qu’il y a beaucoup de jeunes talents qui sont en train de monter et qui vont nous donner quelque chose de beau dans l’avenir », a-t-il confié.

Dans la catégorie des filles, l’ancien champion du Bénin dira que la relève est là. Et, tirant le drap de son côté, il voit la ligue Atlantique-Littoral tenir le haut du pavé au prochain championnat, dans toutes les catégories. Car, les joueurs dans cette ligue, bénéficient de beaucoup de tournois, a-t-il précisé.

Pour Alphonse Gandonou, « Le championnat est déjà plié... », a-t-il ajouté. « L’Atlantique va encore gagner comme d’habitude », selon lui.

Toutefois, des surprises peuvent être enregistrées comme c’est le cas au cours de ces championnats départementaux dont l’issue a été défavorable pour certains participants sur qui on comptait, au début.

Toutes fois il faut attendre le déroulement du championnat national pour tirer les vraies conclusions.

Précisons que le championnat national aura lieu du 04 au 09 Septembre 2023 et deux (02) sites sont prévus pour abriter les matchs dudit championnat. Il s’agit du stade Charles De Gaulle à Porto-Novo et à l’Académie Darboux à Cotonou.

Selon le Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Tennis (FBT), Agossou Bernard Codjo, au championnat national, « Les catégories des 10 ans et moins et des 12 ans et moins, filles et garçons joueront sur le site de Cotonou (Académie Darboux) », et « Les autres catégories joueront sur le site de Porto-Novo (Stade Charles De Gaulle) ».

Les résultats de la ligue Atlantique-Littoral

• 10 ans et moins garçons

1er) Christiano Saizonou

2è) Michel Allowakinnou

3è) Daniel Bonou

• 10 ans et moins filles

1er) Mélissa Oussou

2è) Abigaël Dhossou

3è) Bédia Hougbété

• 12 ans et moins garçons

1er) Ivan Allowakinnou

2è) Paul Sègodo

3è) Faraj Noudogbèssi

• 12 ans et moins filles

1er) Gisèle Honfoga

2è) Peace Udensi

3è) Nasirath Biaou

• 14 ans et moins garçons

1er) Gilchrist Sègodo

2è) Rodolph Agoun

3è) Améad Danhouan

• 14 ans et moins filles

1er) Togny Oussou

2è) Amrath Moukaila

3è) Michcath Gbèmènou

• 16 ans et moins garçons

1er) Pacôme Kakpo

2è) Sidoine Fassinou

3è) Précieux Gandonou

• 16 ans et moins filles

1er) Djémila Honvou

2è) Dhalia Alao

3è) Idjoma Udensi

• 18 ans et moins garçons

1er) Béni Gandonou

2è) Mannel Alao

3è) Marvis Houéto

• 18 ans et moins filles

1er) Eléazard Honfoga

2è) Harmonie Danhouan

3è) Mirabelle Zannou

• Seniors Hommes

1er) Jean Sègodo

2è) Hagan Sègodo

3è) Stanislas Ekemon

• Seniors Femmes

1er) Emeline Honfoga

2è) Carmène Kpadonou

3è) Gift Udensi

