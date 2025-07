Les jeunes sportifs défendent les couleurs nationales en Algérie

La première édition des Jeux scolaires africains démarrent ce samedi 26 juillet 2025 en Algérie. La délégation béninoise à ce rendez-vous continental est déjà à Alger

La première édition des Jeux scolaires africains, c’est du 26 juillet au 5 août 2025 en Algérie. Le Bénin, l’un des pays participants, est représenté par une délégation composée de 131 personnes dont 87 athlètes. Cette délégation est répartie en trois groupes selon les lieux de la compétition.

Annaba abrite les disciplines telles que l’Athlétisme, l’Escrime, le Basket-ball 3x3, le Tennis et le Football. La ville de Sétif accueille le Badminton et à Skikda, le Handball et le Beach-volley.

Cette première participation du Bénin à cette compétition traduit la montée en puissance du sport scolaire, fruit d’une politique volontariste du chef de l’Etat Patrice TALON, et destinée à détecter les talents dès le bas âge.

