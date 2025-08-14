Les jeunes de Natitingou et de Bembèrèkè outillés pour la pratique de l’Escrime

La Fédération béninoise d’Escrime (FBE), à travers le projet « ESCRIME POUR TOUS » étend la pratique de cette discipline dans les villes de Natitingou et de Bembèrèké. C’est à travers une formation qui se tient du 11 au 16 août dans les deux communes.

L’Escrime s’installe dans les villes de Natitingou et de Bembèrèkè. Un atelier de renforcement de capacités et un camp d’initiation ont été ouverts le 11 août dernier, et prendront fin le samedi 16 août 2025. Cent (100) jeunes escrimeurs (50 par commune), garçons et filles âgés de moins de 15 ans, prennent part aux travaux destinés à les initier à la pratique de l’escrime ; développer chez eux des compétences sociales, psychologiques et sportives ; et enfin, renforcer les capacités des animateurs pour un encadrement durable.

Ces jeunes escrimeurs ont également eu droit à une formation complémentaire sur l’administration des sports, la cohésion sociale et la vie associative.

Au terme des travaux, 20 animateurs d’escrime seront formés. Un camp d’initiation à l’escrime sera lancé avec la participation de plus de 100 jeunes ; suivie de l’introduction des thématiques d’éducation à la citoyenneté, à la vie associative et à l’administration sportive.

A travers le projet « ESCRIME POUR TOUS », soutenu par l’Ambassade de France et le ministère des sports, la FBE dirigée par Jacques Okoumassoun entend promouvoir la pratique de l’escrime comme vecteur de cohésion sociale, d’inclusion et d’égalité de genre ; contribuer à l’épanouissement des jeunes filles et garçons, à travers une activité sportive structurée, inclusive et formatrice . Le projet compte favoriser l’autonomisation des femmes, la mixité, et la lutte contre les stéréotypes de genre par la pratique de l’escrime.

« ESCRIME POUR TOUS » s’inscrit également dans la dynamique de préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 par la détection et la formation de jeunes talents dans des zones jusque-là non couvertes par les structures d’escrime.

F. A. A.

Quelques images

14 août 2025 par