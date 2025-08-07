Les jeunes athlètes béninois célébrés après brillante participation

Les athlètes béninois présents à Alger dans le cadre de la première édition des Jeux Scolaires Africains ont effectué leur retour triomphal au pays ce mercredi 6 août 2025. Ils ont été accueillis à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin par le Conseil national des supporters du Bénin.

Du 26 au 5 août 2025, une délégation composée de 87 athlètes a participé brillamment à la première édition des Jeux Scolaires Africains. Le Bénin, au terme de cette première édition, s’est illustré dans trois disciplines qui lui ont permis de décrocher des médailles. Il s’agit de l’athlétisme, l’escrime et le handball.

Les athlètes ayant favorisé ce résultat ont été célébrés au cours d’une cérémonie au Stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou en présence de Benoît Dato, ministre des sports. Comme récompenses aux athlètes, il a annoncé des allocations mensuelles sur une période de 2 ans pour les médaillés. Ces allocations sont réparties ainsi qu’il suit : Ruffine Sonon (OR sur 800 m) : 40 000 FCFA/mois ; 28 athlètes Médaillés d’argent en handball (équipes garçons et filles) : 30 000 FCFA/mois ; 05 athlètes Médaillés de bronze en escrime et en lancer de javelot : 25 000 FCFA/mois.

Les 87 athlètes béninois ont été engagés dans 8 disciplines à savoir l’Athlétisme, le Football, le Basketball 3x3, le Handball, le Beach-volley, l’Escrime, le Badminton, et le Tennis. A l’arrivée, 5 médailles ont été remportées (1 en OR, 2 en ARGENT et 2 en BRONZE).

Sur les 50 pays participants, le Bénin a occupé la 12e place au classement général.

F. A. A.

