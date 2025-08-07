jeudi, 7 août 2025 -

812 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Chelsea domine le Paris Saint-Germain (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA : Chelsea a été sacré champion du monde des clubs en dominant le PSG, (…)     Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de tennis : Jean-Claude Talon réélu pour un nouveau mamndat de 4 ans. La (…)     Examen national : Les taux de réussite par département au BAC 2025 :     Baccalauréat 2025 au Bénin : Un taux de réussite record de 73,02 % : Ce mercredi 9 juillet 2025, l’Office du Baccalauréat du Bénin a dévoilé (…)     Département de l’Atacora :Un élève mineur arrêté après le cambriolage d’un collège :    

Jeux Scolaires Africains - 1ère édition

Les jeunes athlètes béninois célébrés après brillante participation




Les athlètes béninois présents à Alger dans le cadre de la première édition des Jeux Scolaires Africains ont effectué leur retour triomphal au pays ce mercredi 6 août 2025. Ils ont été accueillis à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin par le Conseil national des supporters du Bénin.

Du 26 au 5 août 2025, une délégation composée de 87 athlètes a participé brillamment à la première édition des Jeux Scolaires Africains. Le Bénin, au terme de cette première édition, s’est illustré dans trois disciplines qui lui ont permis de décrocher des médailles. Il s’agit de l’athlétisme, l’escrime et le handball.

Les athlètes ayant favorisé ce résultat ont été célébrés au cours d’une cérémonie au Stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou en présence de Benoît Dato, ministre des sports. Comme récompenses aux athlètes, il a annoncé des allocations mensuelles sur une période de 2 ans pour les médaillés. Ces allocations sont réparties ainsi qu’il suit : Ruffine Sonon (OR sur 800 m) : 40 000 FCFA/mois ; 28 athlètes Médaillés d’argent en handball (équipes garçons et filles) : 30 000 FCFA/mois ; 05 athlètes Médaillés de bronze en escrime et en lancer de javelot : 25 000 FCFA/mois.

Les 87 athlètes béninois ont été engagés dans 8 disciplines à savoir l’Athlétisme, le Football, le Basketball 3x3, le Handball, le Beach-volley, l’Escrime, le Badminton, et le Tennis. A l’arrivée, 5 médailles ont été remportées (1 en OR, 2 en ARGENT et 2 en BRONZE).
Sur les 50 pays participants, le Bénin a occupé la 12e place au classement général.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Les Amazones U-17 en vacances à Casablanca


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La sélection nationale U-17 féminine s’est envolée, ce mardi 5 août (…)
Lire la suite

Le Bénin remporte 05 médailles aux Jeux Africains Scolaires


6 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La première édition des Jeux Scolaires Africains s’est achevée ce mardi (…)
Lire la suite

Trois cyclistes béninois aux Etats-Unis pour un stage de préparation


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Trois cyclistes béninois se sont envolés ce samedi 2 août 2025, pour un (…)
Lire la suite

Le premier golf international du Bénin achevé


31 juillet 2025 par Marc Mensah
Le Bénin vient d’achever le parcours de golf 18 trous d’Avlékété. (…)
Lire la suite

Ouidah abrite le championnat national d’escrime du 21 au 24 août


29 juillet 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les championnats nationaux cadets et juniors en escrime se tiendront à (…)
Lire la suite

Les jeunes sportifs en Algérie pour défendre les couleurs nationales


26 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La première édition des Jeux scolaires africains démarrent ce samedi 26 (…)
Lire la suite

Un tournoi national de pétanque pour célébrer les 65 ans du Bénin


21 juillet 2025 par Akpédjé Ayosso
La grande finale du tournoi national de pétanque organisée à l’occasion (…)
Lire la suite

Deux Béninois parmi les officiels retenus par la CAF


18 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux arbitres béninois ont été retenus pour officier les matchs de (…)
Lire la suite

Les travaux de rénovation du Stade René Pleven lancés


18 juillet 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Stade René Pleven sis à Akpakpa dans la ville de Cotonou fera peau (…)
Lire la suite

La CASB met la pétanque à l’honneur pour les 65 ans du Bénin


13 juillet 2025 par La Rédaction
Le Président de la Confédération Africaine des Sports Boules (CASB), (…)
Lire la suite

Le Bénin, vice-champion du monde 2025


13 juillet 2025 par Marc Mensah
Le Bénin décroche l’argent à la Coupe des Nations de Scrabble 2025. (…)
Lire la suite

Jean-Claude Talon reconduit à la tête du tennis béninois


12 juillet 2025 par La Rédaction
La Fédération béninoise de tennis a organisé ce samedi 12 juillet, son (…)
Lire la suite

Top départ pour la seconde phase du programme Vivre ensemble par le sport !


26 juin 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministère des Sports du Bénin et l’ambassade de France au Bénin (…)
Lire la suite

Lancement de la 5e édition du championnat national scolaire


23 juin 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre des sports, Benoît DATO, a procédé au lancement officiel de (…)
Lire la suite

Voici les affiches de la phase de groupes du Championnat scolaire


16 juin 2025 par Marc Mensah
La 5e édition du Championnat National Scolaire du Bénin se déroulera du (…)
Lire la suite

Une société pour l’exploitation d’Avlékété Golf Course


12 juin 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a adopté, mercredi 11 juin 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Les Guépards du Bénin s’inclinent devant les Lions de l’Atlas


10 juin 2025 par Marc Mensah
Les Guépards du Bénin ont affronté les Lions de l’Atlas en match amical (…)
Lire la suite

Voici les Guépards sélectionnés pour le match Bénin-Maroc


5 juin 2025 par Marc Mensah
Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr a rendu publique ce jeudi 05 (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires