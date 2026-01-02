Les jeudi 8 et vendredi 9 janvier déclarés fériés chômés et payés

En raison de la fête du Vodun, grand rendez-vous annuel et culturel autour de l’art et de la spiritualité du Vodun, les jeudi 8 et vendredi 9 janvier 2026 sont déclarés fériés, chômés et payés sur toute l’étendue du territoire national.

Bonne nouvelle pour les travailleurs béninois. Ils n’iront pas au boulot les jeudi 8 et du vendredi 9 janvier 2026, déclarés fériés, chômés et payés sur toute l’étendue du territoire national par le gouvernement. Et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2024-32 du 02 septembre 2024 fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. L’annonce a été faite par Adidjatou Mathys, ministre du travail et de la fonction publique.

Cette année, la fête des religions traditionnelles sera célébrée sur la période du jeudi 8 au samedi 10 janvier à travers les Vodun Days, grand évènement culturel qui célèbre l’art et la spiritualité du Vodun.

F. A. A.

