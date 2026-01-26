Les inscriptions pour le Baccalauréat clôturées le 30 janvier

Ouvert depuis le lundi 15 décembre, le registre des inscriptions pour le Baccalauréat sera fermé le vendredi 30 janvier. Les candidats, les Chefs d’établissement et les parents d’élèves sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour respecter le délai. Il y a la préinscription en ligne sur la plateforme inscription.bac.bj puis le dépôt physique des dossiers. Les candidats libres du Littoral et de l’Atlantique sont attendus au CEG Gbégamey. Ceux de l’intérieur doivent se rendre dans les directions départementales de l’enseignement secondaire.

Listes des pièces à fournir

• un formulaire de préinscription dûment rempli et signé ;

• la quittance des droits d’inscription décomposés comme suit :

• 5000F pour les candidats béninois ;

• 35.500F pour tous les étrangers ;

• 1000F pour le relevé de notes ;

• 2000F pour le scanning de photo et impression du formulaire pour les candidats libres.

• une photocopie simple de l’extrait d’acte de naissance sécurisé ;

• une photocopie de la Carte nationale d’identité ou de la Carte d’identité biométrique ou de la CIP ou du passeport ou de la carte consulaire ;

• deux photos d’identité récentes, en couleur, et identiques (dimensions : 3,5 cm x 4,5 cm) portant au verso le nom, prénoms et série du candidat ;

• une copie légalisée de l’attestation ou du relevé de notes du BEPC ou du CAP ou tout diplôme équivalent ;

• une photocopie légalisée du relevé de notes obtenu au dernier examen du Baccalauréat pour ceux qui ont déjà passé une fois le Baccalauréat.

• un certificat médical de dispense à l’épreuve d’Education Physique et Sportive (candidat inapte). etc

