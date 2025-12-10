Les inscriptions ouvertes pour le prix Adiaha

La Fondation Ladima annonce l’ouverture des inscriptions pour l’édition 2026 du Prix Adiaha du Meilleur Documentaire réalisé par une Femme Africaine.

Du 10 décembre 2025 au 10 mars 2026, les femmes africaines, vivant et/ou travaillant sur le continent peuvent s’inscrire pour remporter le prestigieux Prix Adiaha du Meilleur Documentaire réalisé par une Femme Africaine.

Les inscriptions sont désormais ouvertes sur Film Freeway.

Le gagnant remportera un prix en espèces de 2 000 $. Pour cette 8e édition du prix, la Fondation Ladima est en partenariat avec Afrikama- Current Cinema From Africa.

Le cinéaste gagnant sera invité à l’événement pour projeter son film et participer à des opportunités de réseautage et médiatiques. Le festival Afrikama s’engage depuis 2007 en faveur du dialogue interculturel entre l’Afrique et l’Allemagne et se considère comme une plateforme permanente de dialogue entre les cinéastes africains et le public berlinois, ainsi qu’un lieu d’échange entre les cinéastes, les producteurs et les distributeurs.

De 2024 à 2027, Afrikama- Current Cinema From Africa se concentre sur des perspectives diverses, inspirantes, novatrices et parfois contradictoires sur les questions sociales et politiques clés du présent et de l’avenir du continent africain, avec ses quatre thèmes principaux : Croire, Changer, Réfléchir et Créer.

Le Prix Adiaha pour les Réalisatrices de Documentaires Africaines a été lancé au Festival International du Film de Zanzibar en 2018 et y a été décerné jusqu’en 2019. Les éditions de 2020 à 2024 du Prix ont été présentées dans le cadre du Festival International du Film Documentaire Encounters, en Afrique du Sud, l’édition de 2025 se déroulant en ligne.

Au fil des années, le Prix Adiaha est devenu une distinction prestigieuse et a vu de nombreux lauréats remporter des prix dans des festivals à travers le monde. Les lauréats précédents incluent Miki Redelinghuys, Pearlie Joubert : Mother City (2025), Zippy Kimundu et Meena Nanji : Our Land, Our Freedom (2024) et Cyrielle Raingou : Le Spectre de Boko Haram (2023).

À PROPOS DE LA FONDATION LADIMA

La Fondation Ladima est une organisation à but non lucratif, fondée en 2018 et enregistrée en Afrique du Sud et en Tanzanie dans le but de contribuer à corriger les déséquilibres majeurs au sein des industries du cinéma, de la télévision et du contenu.

À travers un certain nombre d’initiatives, la Fondation Ladima soutient, forme et encadre les femmes dans divers rôles au sein des industries du cinéma, de la télévision et du contenu.

Grâce à des partenariats et des collaborations dans divers pays, ainsi qu’à des réseaux et interventions panafricains, la Fondation Ladima s’engage à développer des formations, des opportunités de réseautage et des opportunités connexes pour les professionnelles qui démontrent leur sérieux et leur engagement envers leur métier.

La Fondation Ladima se concentre sur un certain nombre d’initiatives clés telles que la formation via l’Académie Ladima, la reconnaissance à travers le Prix Adiaha dans le Film Documentaire, et le réseautage et la communauté via les Panels des Femmes d’Influence et la base de données en ligne et la communauté de l’A-List.

