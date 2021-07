Par communiqué en date du 02 juillet 2021, le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle informe le public de l’ouverture du registre des inscriptions à titre payant dans les Lycées Techniques et Professionnels et à l’Ecole de Formation Médico-Sociale de Parakou et de son annexe de Djougou. Le registre est ouvert du jeudi 05 août au vendredi 27 août 2021.

17 juillet 2021 par