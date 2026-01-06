Les inscriptions au BEPC ouvertes jusqu’au 2 février

Les registres d’inscription à l’examen du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session de 2026 sont ouverts jusqu’au 2 février 2026.

Les inscriptions des candidats au Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session de 2026 ont débuté depuis ce lundi 5 janvier 2025. Selon le communiqué de la ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique Tognifodé, les opérations se déroulent au niveau des Directions départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (DDESTFP) sur toute l’étendue du territoire national. Les inscriptions seront clôturées lundi 2 février 2026.

A.A.A

6 janvier 2026 par ,