mardi, 6 janvier 2026 -

Examen national au Bénin

Les inscriptions au BEPC ouvertes jusqu’au 2 février




Les registres d’inscription à l’examen du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session de 2026 sont ouverts jusqu’au 2 février 2026.

Les inscriptions des candidats au Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session de 2026 ont débuté depuis ce lundi 5 janvier 2025. Selon le communiqué de la ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique Tognifodé, les opérations se déroulent au niveau des Directions départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (DDESTFP) sur toute l’étendue du territoire national. Les inscriptions seront clôturées lundi 2 février 2026.

A.A.A

6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Sélection des bénéficiaires de 137 forages et abreuvoirs


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un appel à candidatures est lancé pour la sélection de 137 éleveurs (…)
Lire la suite

Ouidah renforce son attractivité avec l’hôtel Dhawa


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le paysage hôtelier béninois s’enrichit d’un nouvel établissement de (…)
Lire la suite

Des réalisations concrètes du Japon au Bénin


6 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Japon continue de jouer un rôle significatif dans le développement (…)
Lire la suite

Liste des pièces pour voter au Bénin


5 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a publié la liste des pièces permettant aux (…)
Lire la suite

Dieudonné D. Tévoèdjrè, l’Homme de l’année 2025


4 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’une des personnalités ayant marqué l’année 2025 au Bénin, est le (…)
Lire la suite

21 Afro-Descendants reçoivent leur attestation de nationalité béninoise


4 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Vingt-et-un (21) Afro-Descendants ont reçu, samedi 3 janvier 2026, leur (…)
Lire la suite

L’Ambassade du Bénin au Niger fermée dès le 5 janvier


3 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Ambassade du Bénin au Niger cessera ses activités à compter du 05 (…)
Lire la suite

Davido à Ouidah pour Vodun Days 2026


3 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La star nigériane Davido est attendue au concert du 8 janvier 2025, (…)
Lire la suite

Voici le programme détaillé des Vodun Days


3 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Du 8 au 10 janvier, la ville de Ouidah accueille l’édition 2026 des (…)
Lire la suite

Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Lire la suite

L’usage des drones strictement réglementé


31 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À l’approche des Vodun Days 2026, prévus à Ouidah, les autorités (…)
Lire la suite

La Cour constitutionnelle lance la formation de ses délégués électoraux


30 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Cour constitutionnelle a lancé, ce lundi 29 décembre 2025, la (…)
Lire la suite

Les partis invités à respecter la réglementation sur l’affichage (…)


29 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement (…)
Lire la suite

La formation des délégués de la Cour constitutionnelle démarre ce lundi


29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre des élections législatives du 11 janvier 2026, la Cour (…)
Lire la suite

Voici la liste des Coordonnateurs d’arrondissement et de zone de la CENA


28 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a rendu publique, à (…)
Lire la suite

Le gouvernement recompose le haut commandement


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a acté, vendredi 26 décembre 2025, une série de (…)
Lire la suite

Des pompes à carburant scellées après des contrôles de l’ANM


26 décembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence Nationale de normalisation, de Métrologie et du contrôle (…)
Lire la suite

4 villages desservis en eau potable à Bétérou


26 décembre 2025 par Marc Mensah
Plus de 18 000 habitants de l’arrondissement de Bétérou 1, dans la (…)
Lire la suite


