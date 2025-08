Les inscriptions à titre payant dans les lycées techniques et à l’EFMS de Parakou s’ouvrent lundi

Les élèves qui désirent s’inscrire à titre payant dans tes Lycées Techniques Professionnels (LTP) et à l’Ecole de Formation médico-Sociale (EFMS) de Parakou et son annexe de Djougou, au titre de la rentrée scolaire 2025-2026, peuvent le faire à partir du lundi 4 août 2025. Les registres selon un communiqué du ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle seront ouverts jusqu’au vendredi 29 août 2025.

30 juillet 2025 par ,