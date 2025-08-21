Les inscriptions à l’examen du CQM ouvertes jusqu’au 17 septembre

Les registres d’inscription à l’examen du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM), session d’octobre 2025, sont ouverts.

Du mercredi 20 août à 08h00 au mercredi 17 septembre à 17h30 précises, les registres d’inscription à l’examen du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM), session d’octobre 2025 sont accessibles, selon un communiqué radiodiffusé du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle.

L’examen vise à évaluer les compétences professionnelles des jeunes formés par apprentissage ou dans des centres techniques. Elle concerne aussi bien les filles que les garçons remplissant les conditions.

CONDITIONS

« Peuvent faire acte de candidature, les jeunes filles et garçons âgés d’au moins 17 ans au 31 décembre 2025 », indique le communiqué.

Les candidats doivent également avoir suivi une formation professionnelle ou un apprentissage conforme aux standards des corps de métiers concernés. Ils doivent en outre disposer d’un contrat d’apprentissage ou d’une attestation de travail.

DOSSIER A FOURNIR

L’inscription se fait sur présentation d’un dossier comprenant notamment une fiche signée, un extrait d’acte de naissance, deux photos d’identité et un reçu de paiement des frais d’examen fixés à 12 500 FCFA. Le paiement se fait en ligne via la plateforme certification-artisans.bj.

Les dossiers doivent être déposés dans les Comités Communaux d’Organisation (CCO) situés dans les centres de formation, les lycées techniques ou établissements désignés.

« Les métiers concernés sont ceux contenus dans la liste des métiers de référence établie et publiée par la Chambre de Métiers de l’Artisanat du Bénin », précise le ministère.

L’examen se déroulera du lundi 27 octobre au dimanche 2 novembre 2025. Les lieux exacts de composition seront communiqués ultérieurement.

Pour toute information complémentaire, les candidats sont invités à se rapprocher des Directions Départementales de l’Enseignement, des Délégations de la Chambre des Métiers ou des centres de dépôt.

