Les impacts des réformes dans la fonction publique au Bénin

Faire de l’administration béninoise une administration moderne, Smart et débarrassée de toute considération politicienne et susceptible d’impulser le développement, offrir les mêmes chances à tous les Béninois d’entrer dans la fonction publique, permettre aux cadres d’exercer dans de meilleures conditions afin de mieux accomplir leur mission de service public, tels sont les ambitions du gouvernement du président Patrice Talon pour le Bénin depuis son avènement au pouvoir en avril 2016.

Trois ans après, même si des efforts restent à faire, des avancées significatives ont été notées.

Pour ce qui concerne l’organisation des concours, une plateforme de gestion des dossiers de candidature a été mise en place à Parakou. Elle est conçue pour garantir plus de transparence, de crédibilité et d’équité dans le recrutement des agents de l’Etat.

Du point de vue de la gestion des ressources humaines de l’Etat, la dématérialisation des actes de carrière est effective.

Les différentes réformes entreprises à ce niveau ont trait entre autres, au développement de modules complémentaires relatifs à l’avancement de grades, aux différentes positions de l’agent de l’Etat, aux modèles-types de contrat et d’arrêté de mise à la retraite avec trois cent trente-deux (332) actes pris dans le système pour impacter 17 039 agents ou 54 009 situations administratives. Elles concernent aussi la numérisation et la mise en ligne systématiques des nouveaux actes ; la mise à jour des archives des dossiers individuels des agents disponibles au ministère du Travail et de la Fonction Publique ; l’apurement et la mise en production des données sur 43000 agents de l’Etat en liaison avec les ministères sectoriels.

A cela s’ajoutent le démarrage des travaux d’extension de la plateforme du Système intégré de gestion des ressources humaines (SIGRH) dans les ministères sectoriels (MESTFP, MJL, MS, MEMP et MAEP). Sans compter la contribution à la mise en place de e-pension à travers l’amélioration du processus de mise à la retraite des agents de l’Etat en vue de la délivrance à bonne date, des carnets de pension ; la contribution active à la réalisation de la troisième phase de l’étude de faisabilité pour la mise en place du Système intégré de gestion des ressources humaines et de la paie (SIGRHP) au Bénin en vue d’assurer à terme, la maitrise des effectifs et de la masse salariale dans le Budget général de l’Etat.

Au sujet de la contribution à la mise en place de e-pension, le processus de mise à la retraite des agents de l’Etat a été amélioré en vue de la délivrance à bonne date des carnets de pension. 399 dossiers ont été traités sur les 506 reçus durant l’année 2019.

Du point de vue des mesures spécifiques à caractère social, 3100 agents contractuels de l’Etat ont été admis à la retraite en application de la loi n° 2015-19 du 15 novembre 2016 modifiant et complétant la loi n° 86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite.

La mise en œuvre de cette mesure a une incidence financière de 2 725 846 327 francs CFA pour le versement des cotisations sociales.

Du fait de l’adoption de cette mesure, 2441 agents pourront désormais bénéficier d’une pension de retraite, et 659 agents d’une allocation de vieillesse.

Par ailleurs, 5.641 agents contractuels reversés ont été maintenus dans leurs fonctions alors qu’ils n’étaient pas éligibles au reversement. 2.476 agents en attente de reversement en ACE depuis des années ont vu leur situation régularisée à la suite d’une décision.

Par rapport à la formation, 6 295 employés de 26 structures privées ont été formés.

Il y a également l’accréditation de 52 nouveaux organes de formation pour l’amélioration des actions de formation.

Dans le domaine du travail, de la sécurité sociale et du dialogue social, le décret n° 2019-054 du 15 février 2019 portant ratification de la convention n° 102 de l’OIT sur la sécurité sociale (norme minimum), 1952 a été signé. Cette ratification de la norme a permis au Bénin, de réaffirmer son statut d’Etat membre de l’OIT et son attachement à la coopération internationale en matière de protection sociale ; de donner un fondement juridique international aux projets d’extension de la couverture sociale.

A tout cela s’ajoutent l’évaluation ‘’actuarielle’’ du régime général de sécurité sociale géré par la CNSS ; la généralisation du paiement des prestations par virement bancaire et GSM.

Cette initiative permet de réduire et d’éliminer les tracasseries administratives liées au bénéfice des prestations de la Caisse ; la dématérialisation et la simplification des procédures aux employeurs pour faciliter le paiement des cotisations et par ricochet, la prise en charge des assurés sociaux. Elle vise aussi l’élaboration du Programme Pays pour un Travail Décent (PPTD) avec l’appui du Bureau International du Travail (BIT).

F. A. A.

5 janvier 2020 par