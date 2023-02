Les imams du Bénin appellent à la prière et au jeûne

L’Union Islamique du Bénin (UIB) compatit à la douleur des familles endeuillées après le drame survenu dimanche 29 janvier dernier à Dassa-Zoumè. C’est à travers un communiqué en date du 31 janvier 2023.

L’Union Islamique du Bénin (UIB) « adresse ses condoléances émues aux familles éplorées ainsi qu’à toute la nation béninoise ».

L’UIB exprime également « sa proximité priante aux hospitalisés, aux rescapés de cet accident et à toutes les personnes sous le choc ».

Tout en saluant les efforts du gouvernement notamment le « renforcement des actions tendant à réduire considérablement les accidents sur les axes routiers », l’UIB « invite les fidèles musulmans ainsi que les frères et sœurs en humanité à la prière et au jeûne, surtout en ce mois sacré de Rajab, afin qu’Allah protège davantage le Bénin, l’Afrique et le monde ».

COMMUNIQUE DE L’UIB AU SUJET DU DRAME DE DASSA-ZOUME

Au nom d’Allah de Pardon et de Miséricorde !

« C’est à Allah que nous appartenons et c’est vers Lui que nous retournerons », Sourate 2 Verset 156

C’est avec grande douleur mais avec foi que l’Union Islamique du Bénin (UIB) a appris l’accident de circulation survenu, le dimanche 29 janvier 2023, à hauteur de la Commune de Dassa-Zoumè, occasionnant plusieurs blessés actuellement en soins intensifs mais aussi des nombreuses pertes en vies humaines.

En cette douloureuse circonstance, l’UIB implore la Miséricorde d’Allah en faveur de ces hommes et femmes de foi ainsi que les enfants arrachés à l’affection de leurs familles et proches. Elle adresse ses condoléances émues aux familles éplorées ainsi qu’à toute la nation béninoise. L’UIB saisit cette occasion pour exprimer toute sa proximité priante aux hospitalisés, aux rescapés de cet accident et à toutes les personnes sous le choc.

Par ailleurs, l’Union Islamique du Bénin invite les fidèles musulmans ainsi que les frères et sœurs en humanité à la prière et au jeûne, surtout en ce mois sacré de Rajab, afin qu’Allah protège davantage le Bénin, l’Afrique et le monde.

A l’endroit du Gouvernement et de toutes les structures en charge de la sécurité des personnes et des biens, l’UIB reste solidaire du renforcement des actions tendant à réduire considérablement les accidents sur les axes routiers.

Enfin, face à cette dure épreuve, l’UIB invite les uns et les autres à faire preuve de patience en acceptant le verdict divin. Puissions-nous nous inspirer de la foi des pieux prédécesseurs qui, quand un malheur les frappe disent : « C’est à Allah que nous appartenons et c’est vers Lui que nous retournerons »

De tout cœur, demeurons dans la foi !

Pr le Président et Po,

Le Secrétaire Général,

Son Éminence Imam Abdoul Jalili YESSOUFOU

1er février 2023 par ,