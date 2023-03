Les images de la première cérémonie des funérailles au Ghana

Le monde du football est en deuil. Christian Atsu a été retrouvé sans vie à la suite des séismes en Turquie le 6 février dernier. Et les cérémonies se succèdent au Ghana pour rendre hommage à l’ancien joueur ghanéen.

La dépouille d’Atsu a été rapatriée au Ghana et, depuis, les hommages se succèdent. Samedi 04 février, une cérémonie baptisée la « one week observation » a eu lieu en présence de la famille du défunt, de ses proches et d’anciens coéquipiers comme la star Asamoah Gyan afin de « célébrer la vie » d’Atsu.

Les derniers rites funéraires se dérouleront sur le parvis de la State House à Accra le vendredi 17 mars, a annoncé sa famille. Il devrait donc s’agir de grandes funérailles nationales.

J.S

6 mars 2023 par ,